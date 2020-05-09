Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде превышает общий показатель всех территорий Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Число заболевших в Нижнем Новгороде составляет половину зарегистрированных с COVID-19 нижегородцев.

Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом

По данным на 28 мая в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 8 963 человек, в том числе 228 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Еще шесть нижегородцев умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 84

Еще шесть нижегородцев умерли от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 84. Вчера стало известно о смерти также шести жителей региона. У всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня

Поликлиники Нижегородской области со следующей недели постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам. Соответствующие изменения готовятся в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности"

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли заявление Уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Отделкиной о досрочном сложении полномочий. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания 28 мая 2020 года. Надежда Отделкина была назначена на должность уполномоченного по правам человека в регионе в мае 2015 года.

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку

Заявление о досрочном сложении полномочий депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли на заседании 28 мая. Позже пресс-служба омбудсмена распространила обращение Надежды Отделкиной к жителям региона. Она говорит, что поводом для досрочного сложения полномочий стало состояние ее здоровья. Надежда Отделкина напомнила об автомобильной аварии, в которую она попала 26 декабря 2018 года.

НПАТ временно заменил частного перевозчика на маршруте Т-63

Маршрутка Т-63 передвигалась от микрорайона Юг до ул.Корнилова. Ранее НПАТ заменил частных перевозчиков на маршрутах Т-71 и Т-92, действие свидетельства на которые минтранс прекратил в конце апреля вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Однако, нижегородцы остались недовольны работой муниципального транспортного предприятия.

Богослужения возобновятся в храмах Нижегородской области с 1 июня

Пока в храмах с площадью молельного зала менее 400 кв.м может быть 1 человек на 1 кв.м. В храмах с площадью молельного зала более 400 кв.м могут присутствовать до 100 человек.

Фонд "Роснано" начнет создавать производство алкилэтаноламинов в Дзержинске в 2021 году

После ввода установки в эксплуатацию ее ежегодная мощность составит 14 тысяч тонн метилдиэтаноламина МДЭА и 17 тысяч тонн диметилэтаноламина ДМЭА, которые будут выпускаться в попеременном режиме. Данное производство позволит удовлетворить растущую потребность отечественной промышленности в высокоэффективных сорбентах на основе МДЭА, необходимых для очистки природных и технологических газов от кислых примесей. Кроме того, российским потребителям станет доступен ДМЭА, являющийся основным сырьем для синтеза катионных флокулянтов.