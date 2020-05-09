Нижний сегодня: главные события дня Общество

Осеннее лето ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

Дождливая и неустойчивая погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе. Температура воздуха будет варьироваться от +8° до +21°.

Нижний Новгород собрал наибольшее число заболевших коронавирусом

На 1 июня 2020 года, официально заболели 10 149 человек, из которых половина - 5 027, проживает в Нижнем Новгороде. Из районов города лидирует Автозаводский. Тут количество инфицированных приближается к 1 000.

Более 10 тысяч жителей Нижегородской области заболели коронавирусом

В Нижегородской области за сутки зарегистрировано еще 315 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 1 июня 2020 года, официально заболели 10 149 человек. Глава Нижегородской области Глеб Никитин объясняет рост заболеваемости увеличением объемов тестирования, а также тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.

Всего 104 человека: еще 6 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрирован смерть от коронавируса еще шести жителей Нижегородской области. Число летальных случаев в регионе достигло 104. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов говорит, что врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Центр "Школа 800" начали строить в Нижнем Новгороде

Крупнейший в России образовательный центр. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.

Елизавета Солонченко прокомментировала дело о взятке почти в 80 млн рублей

На прошлой неделе стало известно, что московский районный суд постановил арестовать Елизавету Солонченко по подозрению в получении взятки в размере 79,57 млн рублей. Сегодня Елизавета Солонченко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала это обвинение, не признав вину, и поблагодарила тех, кто верит в ее непричастность к преступлению.

Глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение

Владимир Исаев покидает пост по собственному желанию. В конце мая в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно.

Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области

Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области 1 июня 2020 года. Она ушла с поста председателя по собственному желанию. Исполняющий обязанности руководителя областного избиркома пока не назначен.

"Единая Россия" подвела первые итоги праймериз в думу Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде посредством электронного предварительного голосования "Единой России" проходит отбор кандидатов для последующего выдвижения от партии на выборы в городскую Думу в сентябре этого года. Свои кандидатуры выставили 96 человек. Это действующие депутаты думы Нижнего Новгорода, и новые лица – представители предприятий города, общественных организаций и волонтерского движения. По предварительным данным, всего в процедуре голосования приняли участие более 37 тысяч нижегородцев.