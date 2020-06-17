Нижний Новгород остается в лидерах по приросту и числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число инфицированных и динамика по заболеваемости коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

По данным на 19 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 233 заболевших коронавирусом, это на 104 человека больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1455 человек, что на 38 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1227 заболевших, рост за сутки на 11), Ленинский (1135, +5 человек), Сормовский (856, рост на 10 человек), Нижегородский (745, +2 заразившихся), Советский (737, +32), Московский (632, на 3 заболевших больше) и Приокский (446, +3 человека) районы.

По данным на 19 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 15 100 человек, из них почти половина (7 233) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (906 человека, за сутки на 12 заболевших больше), Дзержинск (810, рост на 38 случаев), Борский (527 заболевших, 9 новых случаев), Кстовский (499, ни одного заболевшего), Дивеевский (423, ни одного заболевшего), Кулебакский (419 человек, выявлено три случая заболевания), Богородский (406, ни одного заболевшего), Семеновский (394, рост на 21 случай), Сергачский (224, ни одного заболевшего), Городецкий (209, +3 новых случая) и Балахнинский (208, ни одного заболевшего) и районы.

Между тем, в 31 муниципалитете Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".