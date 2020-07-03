Нижний сегодня: главные события дня

Власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом нижегородцах
Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 172 человек, в том числе 229 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, вчера выявлено 234 новых случая.
Нижний Новгород продолжает лидировать по количеству COVID-инфицированных
По данным на 3 июля в Нижнем Новгороде зарегистрировано 8 675 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в городе стало на 76 инфицированных больше.
Грозовые ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород
Региональное ГУ МЧС вновь предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшие часы 3 июля. В Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.
Детские санатории начинают открываться в Нижегородской области
Детские санатории начинают открываться в Нижегородской области. Но работать они будут с повышенными мерами безопасности. Заполняемость санаториев сделают на уровне 50%, а длительность смены сократят до 14 дней.
Новый способ обмана при заказе пиццы начали практиковать в Нижнем Новгороде
Сайт-дублер появился у одной из городских пиццерий, в результате использования которого 8 нижегородцев стали жертвами мошенничества. Они потеряли 125 514 рублей, но желаемую продукцию так и не получили.
Обвиняемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде вновь продлили срок ареста
Речь идет о ДТП на улице Горького неподалеку от ТЮЗа в 2019 году, когда водитель врезался в группу школьников, идущих в театр. Водителя заключили под стражу и сейчас в очередной раз продлили арест.
Изменение тарифов с 1 июля позволит снизить плату за тепло для большинства нижегородцев на 3,2%
Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменились с 1 июля 2020 года. В среднем изменение тарифов на коммунальные услуги будет выглядеть следующим образом: на тепловую энергию - 3%; на водоснабжение и водоотведение - 4%; электрическую энергию - 3,5%.
RPBI планирует построить в Нижегородской области две свинофермы за 10 млрд рублей
Норвежская Russian Baltic Pork Invest планирует построить в Нижегородской области два свиноводческого комплекса, инвестировав в них около 10 млрд рублей. Один из комплексов расположится в Сергачском районе, второй – в Ардатовском.
Дело Анастасии Волочковой, нарушившей карантин в Дивееве, будет рассматриваться в Москве
Правонарушение со стороны Анастасии Волочковой выразилось в том, что она приехала в село Дивеево, закрытое на карантин по коронавирусу. Представительница российского шоу-бизнеса ходатайствовали о рассмотрении дела в суде по месту жительства, то есть в Москве.
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в июле
Во время этого явления шесть планет выстроятся в один ряд друг за другом на одной стороне относительно Солнца.
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