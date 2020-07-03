Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 172 человек, в том числе 229 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, вчера выявлено 234 новых случая.

Нижний Новгород продолжает лидировать по количеству COVID-инфицированных

По данным на 3 июля в Нижнем Новгороде зарегистрировано 8 675 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в городе стало на 76 инфицированных больше.

Грозовые ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС вновь предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшие часы 3 июля. В Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.

Детские санатории начинают открываться в Нижегородской области

Детские санатории начинают открываться в Нижегородской области. Но работать они будут с повышенными мерами безопасности. Заполняемость санаториев сделают на уровне 50%, а длительность смены сократят до 14 дней.

Новый способ обмана при заказе пиццы начали практиковать в Нижнем Новгороде

Сайт-дублер появился у одной из городских пиццерий, в результате использования которого 8 нижегородцев стали жертвами мошенничества. Они потеряли 125 514 рублей, но желаемую продукцию так и не получили.

Обвиняемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде вновь продлили срок ареста

Речь идет о ДТП на улице Горького неподалеку от ТЮЗа в 2019 году, когда водитель врезался в группу школьников, идущих в театр. Водителя заключили под стражу и сейчас в очередной раз продлили арест.

Изменение тарифов с 1 июля позволит снизить плату за тепло для большинства нижегородцев на 3,2%

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменились с 1 июля 2020 года. В среднем изменение тарифов на коммунальные услуги будет выглядеть следующим образом: на тепловую энергию - 3%; на водоснабжение и водоотведение - 4%; электрическую энергию - 3,5%.

RPBI планирует построить в Нижегородской области две свинофермы за 10 млрд рублей

Норвежская Russian Baltic Pork Invest планирует построить в Нижегородской области два свиноводческого комплекса, инвестировав в них около 10 млрд рублей. Один из комплексов расположится в Сергачском районе, второй – в Ардатовском.

Дело Анастасии Волочковой, нарушившей карантин в Дивееве, будет рассматриваться в Москве

Правонарушение со стороны Анастасии Волочковой выразилось в том, что она приехала в село Дивеево, закрытое на карантин по коронавирусу. Представительница российского шоу-бизнеса ходатайствовали о рассмотрении дела в суде по месту жительства, то есть в Москве.

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в июле

Во время этого явления шесть планет выстроятся в один ряд друг за другом на одной стороне относительно Солнца.