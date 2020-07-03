"Необходимо распространить действие нацпроекта "Экология" на все виды отходов", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин предложил распространить нацпроект "Экология" на обращение с отходами III-V классов опасности. Тема обращения с отходами обсуждалась на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В национальном проекте есть положения об инфраструктуре для обращения с отходами I-II классов опасности, твердыми коммунальными отходами, о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. За рамками остались медицинские, биологические, промышленные отходы. Есть основания для того, чтобы распространить действие нацпроекта на все виды отходов, в том числе III-V классов опасности", - отметил Глеб Никитин.

"Требуется общая концепция обращения с отходами: в ней должна быть предусмотрена минимизация доли неутилизированных отходов. В такой ситуации можно говорить о развитии рынка вторичных ресурсов с необходимыми мерами государственной поддержки и о внедрении новых технологий", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин также предложил сформулировать идеологию и миссию нацпроекта "Экология".

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и Глеб Никитин обсудили корректировку национального проекта "Экология". Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что нуждается в расширении и федеральный проект "Чистый воздух".

Регионы страны могут направить свои первоочередные предложения по корректировке нацпроекта "Экология" до 15 августа.

Напомним, в Нижегородской области три объекта накопленного экологического вреда - это шламонакопитель"Белое море" (рекультивация завершена в феврале этого года), полигон ТБО "Игумново"(рекультивация свалки завершилась в мае) и свалка промышленных отходов "Черная дыра" (ликвидация запланирована на осень 2021 года).