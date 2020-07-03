Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород остается лидером по заболеваемости COVID-19

По данным на 23 июля в Нижегородской области зарегистрировано 22 429 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 803 человека, это на 124 человека больше, чем день назад когда было выявлено 87 заболевших.

Власти раскрыли данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня – 23 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 429 человек, причем 202 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижегородская фабрика мороженого, где сотрудники заболели COVID-19, заплатит 100 тысяч рублей штрафа

Установлено, что на производстве не всегда работали бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. В связи с этим, за месяц, с 25 мая по 29 июня, среди работников фабрики зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. При этом, 11 заболевших работали в одну смену.

Незаконные гаражи начали сносить при строительстве виадука на Циолковского

Самовольно установленные металлические гаражи демонтируют на улице Новосоветской для того, что бы продолжить строительство виадука на ул.Циолковского. Всего необходимо ликвидировать 56 построек. Их сносят для строительства объездной временной дороги, которая пройдет от улицы Станиславского до улицы Новосоветской.

Курение электронных сигарет и кальянов запретили в общественных местах

Теперь в отношении любой никотинсодержащей продукции, к которой относятся, в том числе, электронные сигареты, вейпы, кальяны, распространяются все действующие ограничения в части курения табака. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, также запрещается употреблять подобную продукцию. Речь идет об общественных местах.

Главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных

Подозреваемые выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. Ранее по данному делу задержаны еще два высокопоставленных сотрудника ГУФСИН.

Десятилетняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

Ангелина Нечепоренко сегодня в 11:00 она ушла из дома на пр. Кирова Нижнего Новгорода и после этого не выходила на связь с родственниками.