Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород по прежнему лидирует по числу COVID-инфицированных жителей

По данным на 27 июля в Нижегородской области зарегистрировано 23 172 человек, заболевших COVID-19, из которых половина - 11 265, проживает в Нижнем Новгороде.

Власти раскрыли обновленные данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

В Нижегородской области по данным на 27 июля коронавирус подтвержден у 23 172 человек, в том числе 188 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Владелец буксира, столкнувшегося с дамбой в Городце, заплатит штраф

Из-за сильного порыва ветра, при заходе в шлюз, судно навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения. Судно частично затонуло, а в акваторию Волги попали нефтепродукты. Отметим, что в это время на борту буксира находились цистерны с дизельным топливом. Однако в реку попали нефтепродукты с силовых установок судна. Именно они и повлекли загрязнение акватории, что является нарушением Водного кодекса РФ.

Госинспекция труда выясняет причины гибели трех сотрудников "Нижегородэлектротранса"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в МП "Нижегородэлектротранс". Основанием для надзора послужило три несчастных случая в июне этого года.

Погода на неделе не принесет ничего нового для нижегородцев: все те же дожди и душная жара

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе вновь ожидают почти ежедневные дожди и жаркие, но облачные дни.

Четыре горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская планируется восстановить по инициативе нижегородского минимущества

Для этого предлагается передать дома из городской в областную собственность.

Первая партия московских б/у троллейбусов доставлена в Нижний Новгород

Все 30 троллейбусов пополнили парки предприятия - в каждое троллейбусное депо по 10 вагонов. На городские маршруты троллейбусы выйдут после пуско-наладочных работ.

Более 30 групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин сказал, что закрываются как дежурные группы, так и группы в детских садах на свободном посещении.

Три звездопада могут наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля

Речь идет о метеорных потоках "Аквариды" и "Каприкорниды", которые достигают своего пика в ночь на 29 июля, и "Писциды" (пик 27 июля).