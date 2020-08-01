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Общество

Интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе

04 августа 2020 16:21  [60] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, завершился ремонт 5,3 км дороги Вознесенское-Куриха-Сарма.

"На этом участке в Вознесенском районе немалый поток транспорта, но состояние дороги было очень плохим. Перед началом ремонта подрядчик засыпал ямы щебнем и только потом приступил к укладке асфальтового покрытия. Как показала приемка, дорожники выполнили свою работу в соответствии с нормативами, но не без замечаний, которые они устранят в течение пары дней", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рабочие расчистили прилегающие территорий от кустарника и мелколесья, выполнили планировку и подсыпку обочин и уложили асфальтобетонное покрытие толщиной 4 см. На дорогу также нанесена горизонтальная разметка, установлены знаки безопасности. Стоимость работ составила 33,2 млн рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, ремонт участка дороги Теньгушево-Вознесенское при въезде со стороны Мордовии завершается. Протяженность дороги составляет 2,2 км.

Общая региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. В 2019 году было отремонтировано 828 км.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).

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