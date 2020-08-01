Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода

По данным на четверг 6 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 990 заболевших COVID-19 — это на 61 человека больше, чем вчера.

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусмом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 551 человека. В том числе 105 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера коронавирус подтвердился у 101 нижегородца.

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде реконструируют к 2021 году

В сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично обрушилась. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объясняя длительность работ по реконструкции лестницы, сказал, что "просто латать дыры на таком объекте нельзя".

Экс-глава Советского района Владимир Исаев отправлен под домашний арест до конца сентября

Владимир Исаев подозревается в получении взятки. Московский районный суд отправил его под домашний арест до 30 сентября.

Нижегородский технический музей расширился вдвое

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на презентации новых экспонатов музея на этапе формирования экспозиции.

Нижегородка обманывала пенсионеров под видом волонтера

Женщина приобретала в магазинах бытовые товары, каждый раз на сумму около 2 тысяч рублей. С покупками она приходила домой к пенсионерам, представляясь волонтером, который разносит подарки к празднику "День Победы". Раздав подарки пенсионерам, мошенница сообщала им о необходимости оплаты налога за полученные товары в размере 6 тысяч рублей, которые те их отдавали.

Стены и башни Нижегородского кремля отреставрируют за 400 млн рублей

Комплекс работ подразумевает сохранение стен и башен 1500-1511 гг. Речь идет о Борисоглебской и Георгиевской башнях, а также участках стен от Зачатьевской башни до Борисоглебской башни и от Борисоглебской башни до Георгиевской башни.

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновится с 7 августа после четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса. Поезда будут курсировать между городом Сухум и такими российскими городами, как Москва, Санкт-Петербург и Самара. Из Нижнего Новгорода тоже можно попасть в Абхазию на поезде, но с пересадкой, доехав до Адлера, а потом, воспользовавшись "единым" билетом, на другом поезде в пять городов Республики.

Праздничный салют состоится в Нижнем Новгороде на День города

Праздничный салют состоится в Нижнем Новгороде на День города. О времени и месте его проведения пока неизвестно.