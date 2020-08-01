лукойл
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2020 18:31  [81] Нижний сегодня: главные события дня
10 августа 2020 18:30  [29465] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 10 августа)
10 августа 2020 17:43  [75] Около 1,5 тысячи нижегородцев стали участниками движения "Волонтеры культуры"
10 августа 2020 17:23  [101] Дзержинский ФОК отозвал иск к Филиппу Киркорову
10 августа 2020 17:01  [114] Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии
10 августа 2020 16:50  [109] Бренд "Усы Горького" и "Нейрохохлому" предлагают создать к 800-летию Нижнего Новгорода
10 августа 2020 16:31  [127] Нижегородский завод "Сокол" восстановил права работников после предостережения
10 августа 2020 15:13  [144] Балконы Дома Советов в Нижегородском кремле отреставрируют за 1 млн рублей
10 августа 2020 15:00  [128] Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев
10 августа 2020 14:18  [156] Полицейские оштрафовали более 500 шумных нижегородцев
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

10 августа 2020 18:31  [81] Общество

Арктическое вторжение на предстоящей неделе заставит нижегородцев окунуться в сентябрь

Солнечную погоду на предстоящей неделе жители Нижнего Новгорода увидят лишь в понедельник, и температура воздуха днем будет одной из самых высоких, достигая +21°. Со вторника город накроет арктическое вторжение, которое принесет дожди и температуру воздуха, характерную для сентября.

Коронавирус за выходные подтвердился еще у 193 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 10 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 248 заболевших COVID-19 - это на 193 человека больше, чем в прошлую пятницу.

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 009 человек, в том числе 120 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Операция "Перевозчик" пройдет в Нижнем Новгороде

Госавтоинспекция Нижегородской области проверит общественный транспорт на безопасность перевозки пассажиров. Проверки будут организованы в течение трех дней, с 10 по 12 августа 2020 года, на остановках общественного транспорта, на автовокзалах, а также на стационарных постах ГИБДД при выезде из города.

Полуторагодовалая девочка утонула в бассейне в Богородском районе

Тонувшую девочку обнаружила мать, которая отвлеклась на другого своего малолетнего ребенка 2020 года рождения, в связи с чем не увидела, как малышка подошла к воде. После извлечения девочки из бассейна она была еще жива, однако спустя несколько часов в медицинском учреждении была констатирована смерть ребенка.

Почти все нижегородские детсады возобновили работу, - минобразование

Всего в области 1154 детских сада, из них 1139 -муниципальные и государственные, 15 - частные. На данный момент в режиме свободного посещения открыты 1 095 детских садов, что составляет 95% от общего количества дошкольных учреждений области.

Коронавирус не станет осенью угрозой для школьников, считает главный нижегородский инфекционист

Заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода Павел Зубаров в интервью НИА "Нижний Новгород" подробно рассказал о том, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

Построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер не вышел в первый рейс из-за неисправности

Лайнер "Мустай Карим" должен был отправиться в круиз по маршруту Санкт-Петербург – Москва 10 августа, однако, выяснилось, что "в процессе перегона теплохода появилась неисправность винто-рулевой колонки". В настоящий момент теплоход находится в Санкт-Петербурге, где устраняются неисправности.

Глеб Никитин поручил проработать вопрос благоустройства парка Кулибина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос благоустройства парка имени Кулибина. Он сказал, что парковые газоны, уличная мебель и урны находятся в плачевном состоянии, есть жалобы на освещение. Глава региона поручил заменить все не соответствующие парку элементы.

Дзержинский ФОК отозвал иск к Филиппу Киркорову

Ранее ФОК подал иск в отношении певца на 50 тысяч рублей из-за односторонней отмены концерта. Эта сумма являлась неустойкой, которую певец должен спортивному комплексу. Однако сейчас в картотеке арбитражного суда появилась информация, что ФОК отозвал свое исковое заявление.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph