Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин разъяснил условия перехода на третий этап снятия ограничений по COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что пока в регионе новые случаи заболевания продолжают выявляться ежедневно, и они исчисляются десятками. Власти следят за ситуацией вместе с санитарными врачами, и когда заболеваемость стабилизируется, тогда и можно будет говорить о третьем этапе снятия ограничений.

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 78 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 2 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 704 заболевших COVID-19 - это на 78 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 967 человек.

Власти назвали обновленные данные по зараженным коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 967 человек, в том числе 147 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 132 новых случая.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 2 сентября)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Электрички будут останавливаться около нижегородского аэропорта Стригино

С 11 сентября на новом остановочном пункте Нижний Новгород-Стригино вводятся остановки для электричек, которые курсируют по маршрутам "Нижний Новгород-Московский – пр.Гагарина", "Нижний Новгород – Металлист" и "Нижний Новгород – Арзамас 2".

Стала известна степень готовности строящейся трассы Неклюдово-Золотово на Бору

Сейчас в целом готовность дороги превышает 75%. На объекте уже завершены работы перекладке инженерных сетей, устройству насыпи земляного полотна и водопропускных труб. Готовность пяти путепробоводов трассы превышает 90%. Кроме того, завершаются работы по созданию сетей ливневой канализации и дорожной одежды.

Останки людей обнаружены на песчаном карьере в Березовой пойме

Найденные десять скелетов ориентировочно датируются 40-50-ми годами прошлого века. Видимых повреждений, которые бы указывали на насильственный характер смертей, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит время и причину смертей.

Суд вернул иск о банкротстве экс-главы нижегородской администрации Олега Кондрашова

Истцом выступает федеральная налоговая служба, которая требует от должника 1,04 млн рублей. При этом налоговая не предоставила уведомление, подтверждающее, что Олег Кондрашов получил копию заявления в суд и другие необходимые документы, ФНС не внесла на депозитный счет арбитражного суда деньги на выплату вознаграждения финансовому управляющему, также к исковому заявлению не были приложены судебные приказы с обоснованием наличия у экс-главы администрации задолженности в заявленном размере.

Проспект Гагарина будет перекрыт 3 и 5 сентября

Речь идет об участке дороги около дома №29. Транспорт не сможет по нему проехать в указанные дни с 07:00 до 22:00.

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