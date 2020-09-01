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07 сентября 2020 18:09  [127] Нижегородские власти рассказали о перспективах проблемного ЖК "Пражский квартал"
07 сентября 2020 17:18  [118] Роскосмос хочет создать комплекс сжигания ТБО плазмотронами в Нижегородской области
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 сентября 2020 19:07  [66] Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 267 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 7 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 126 заболевших COVID-19 - это на 267 человек больше, чем в пятницу 4 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 713 человек.

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 28 713 человек, в том числе 151 случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Дождливая и холодная погода ждет нижегородцев с середины недели

В понедельник-вторник в городе будет тепло, но со среды 9 сентября погода полностью испортится – всего лишь +13°.

Продукты и напитки разрешили брать в нижегородские кинотеатры

Разрешена продажа продуктов питания и напитков в кинотеатрах, но с одним условием - в герметичной упаковке.

Читальные залы нижегородских библиотек возобновляют работу

Возобновляется работа читальных залов библиотек. При этом, посетители обязаны быть в масках и перчатках.

Нижегородским спортсменам разрешено тренироваться и участвовать в соревнованиях без масок

Ношение масок становится необязательным для спортсменов и судей в период тренировок и соревнований.

Россия преодолеет пандемию коронавируса к следующему лету, - разработчик вакцины

Александр Гинцбург - директор института им. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса, считает, что к лету 2021 года большинство россиян будут вакцинированы, что создаст иммунитет к COVID-19.

Школу в Выксе закрыли на карантин по коронавирусу

По данным на 7 сентября в школе №6 выявлены случаи подозрений на инфекцию. В связи с этим и был установлен дистанционный режим работы.

Нижегородские власти рассказали о перспективах проблемного ЖК "Пражский квартал"

Застройщик - АО "Жилстройресурс", сейчас может либо найти средства и самостоятельно завершить строительство, либо компанию признают банкротом и выбирают нового застройщика. При этом в отношении "Жилстройресурса" возбуждают уголовное дело за нецелевое расходование денежных средств дольщиков.

Новому застройщику нижегородского ЖК "Солнечный" предложат компенсационные участки

Инвестору, пожелавшему достроить проблемный ЖК "Солнечный" в микрорайоне Верхние Печеры Нижегородского района Нижнего Новгорода, предложат компенсационные участки. Нынешний застройщик - ООО "Вертикаль", прекратило строительство ЖК в апреле 2020 года. Сейчас перед компанией поставлена задача возобновить работы в кротчайшие сроки. Если этого не произойдет, то в отношении "Вертикали" инициируют процедуру банкротства, а для жилого комплекса надут нового инвестора.

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