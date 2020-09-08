Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 75 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 9 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 301 заболевший COVID-19 - это на 75 человек больше, чем днем ранее - 8 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 018 человек.

Обновилась информация по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 018 человек, в том числе 159 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 146 новых случаев.



Два нижегородских вуза перешли на дистанционку в сентябре

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (пр. Гагарина, 97) и Нижегородский филиал Российского государственного университета правосудия (пр.Гагарина, 17А), по решению своих учредителей, перешли на дистанционку в первый учебный месяц.

Электрички начнут ездить через аэропорт Стригино с 11 сентября

Пригородные электрички начнут ездить на Московский вокзал через аэропорт Стригино с 11 сентября. Для удобства пассажиров аэропорт организует шаттл, расписание движения которого синхронизировано с расписанием железнодорожного транспорта.

Допостановки ввели для электричек в Сормовском районе

Изменения связаны с перекрытием ул. Циолковского, где сейчас ведется строительство транспортной развязки. Дополнителные остановки электричек позволят обеспечить проезд напряженных участков в Сормовском районе. В частности, появились остановки на остановках Высоково, Копосово, Народная.

Глеб Никитин предложил использовать инфраструктурные облигации при строительстве метро

Такая информация была озвучена на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. ВЭБ.РФ является разработчиком стратегии развития транспортной системы Нижнего Новгорода.

Конкурсы на строительство платной трассы через Нижегородскую область признаны несостоявшимися

Речь идет о платной автомагистрали "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область. Заявки на участие в конкурсах подала только одна компания, поэтому они признали несостоявшимися.

Вакцина против гриппа позволит снизить риск осложнений от простуды вкупе с COVID-19

Нижегородские медики призывают жителей региона делать прививку от гриппа, поскольку сейчас есть риск заразиться и коронавирусом, а совокупность этих заболеваний в организме человека может привести к тяжким осложнениям.

Стали известны планы Ростеха по индустриальному парку взрывчатых веществ в Дзержинске

О планах создать такой индустриальный парк Ростех заявлял в августе 2019 года. Предполагалось, что в состав парка войдут ГосНИИ "Кристалл" и находящееся сейчас в федеральной собственности ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова". В настоящее время известно, что пока на территории ГосНИИ ведется восстановление производств, разрушенных взрывами в 2019 году. Процесс планируется заверить после 2023 года, после чего Ростех приступит к объединению предприятий и созданию технопарка.

Вакцина от гриппа в 2020 году формирует иммунитет к редким штаммам

Штаммовый состав вакцины в этом году полностью обновлен, поэтому он позволит наработать тот иммунитет, которого раньше не было.