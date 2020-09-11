Нижний сегодня: главные события дня Общество

Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области

Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области. Карантин по коронавирусу, по данным на 16 сентября, действует уже в 103 классах нижегородских школ. Еще вчера, 15 сентября, было закрыто 88 классов; 14 сентября - 75 классов; на прошлой неделе – 60 классов.

Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 108 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 2 862. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 165 случаев заболевания, а днем ранее - 139 новых случаев.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 76 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 16 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 877 заболевших COVID-19 - это на 76 человек больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 108 человек.

Осень берет своё. Теплой погоды в ближайшие дни нижегородцы не увидят

В Нижегородской области в ближайшие дни не ожидается того тепла, которое наблюдалось в сентябре этого года. С середины недели нижегородцев ожидает "пузырь" полярного холода. Виной тому станет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными дождями.

Минздрав объяснил очереди в нижегородских детских поликлиниках

По информации министерства, в настоящий момент очереди в поликлиниках время от времени возникают в связи с тем, что медучреждения возобновили работу в плановом режиме, завершается сезон отпусков и наблюдается высокая потребность населения в консультациях специалистов.

Российские фтизиатры опасаются начала эпидемии туберкулеза из-за пандемии коронавируса

В первую половину нынешнего года в России было выявлено в два раза меньше случаев заболевания туберкулезом, чем в прошлые годы. Медики объясняют это тем, что из-за пандемии коронавируса снизилась число обследований и, как следствие, выявляемость туберкулеза. Такая тенденция вызывает опасение, поскольку может привести к эпидемии, так как туберкулез тяжело поддается лечению.

Платную парковку хотят открыть в Канавинском районе

Платную парковку площадью 1 250 кв.метров хотят открыть в Канавинском районе. Сейчас объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под размещение платной автостоянки около Московского шоссе.

Житель Балахны пострадал при разрыве снаряда

Мужчина пытался разобрать боеприпас, но он сдетонировал. Мужчину с травмами доставили в больницу и теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

"Во время выборов к избирательным комиссиям применялись технологии психологического давления", - Евгений Семенов

Руководитель ситуационного центра Общественной палаты региона Евгений Семенов считает, что 13 сентября на выборах депутатов в Нижегородской области определенные политические группы использовали технологии информационно-психологического давления на избирательные комиссии.