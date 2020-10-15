Раскрыта информация по новым инфицированным коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 285 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 281 новый случай COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 36 119 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 5 218 (вчера - 5 216).

В настоящее время около 3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 2,2 тысячи заболевших лечатся в больницах, 44 человека находится в обсерваторах.

При этом на 16 октября уже 30 331 житель Нижегородской области, у которого был COVID-19, уже здоров. За последние сутки из больниц выписан еще 281 человек, а семь случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 073 687 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 358,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовится к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".