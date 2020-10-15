Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился у 137 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 16 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 857 заболевших COVID-19 - это на 137 человек больше, чем в четверг 15 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 36 139 человек.

Раскрыта информация по новым инфицированным коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 36 119 человек, в том числе за прошедшие сутки выявлено 285 новых случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 281 новый случай.

Глеб Никитин ужесточил масочный режим в Нижегородской области

Теперь жители региона с признаками респираторных заболеваний должны надевать маски или респираторы, как только выходят из дома. При появлении острых признаков заболеваний необходимо незамедлительно вызвать врача без посещения поликлиник и больниц, а также соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Трех нижегородских перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок

В транспортных средствах находились пассажиры без масок, при этом водитель не уведомил их о необходимости надеть средства индивидуальной защиты и не прекращал движения, хотя имеет на это право. За данные нарушения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" перевозчикам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Названы сроки преждевременных школьных каникул в Нижегородской области

Преждевременные школьные каникулы в Нижегородской области начнутся 19 октября и продлятся до 5 ноября. Такое решение принято на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новые ограничения по спортивным мероприятиям вводятся в Нижегородской области

Ограничения касаются отсутствия зрителей на спортивных соревнованиях. Эта мера принимается исходя из рекомендаций санитарных врачей.

Вопрос о закрытии всех детсадов на карантин по COVID-19 в Нижегородской области пока не обсуждается

Министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин констатировал, что, несмотря на ограничения в других образовательных учреждениях, "детсады продолжают работать".

Нижегородские предприятия предупредили о фейковых письмах от правительства

Неизвестные в рассылаемых письмах от имени правительства Нижегородской области просят руководителей предприятий оказать материальную поддержку на покупку медицинского оборудования для обустройства двух палат неотложной помощи на сумму 180 тысяч рублей.

Крупный пожар на складе в Сормове потушили (ВИДЕО)

Пожар на складе, расположенном на ул. Федосеенко, 55а, произошел сегодня утром, 16 октября. Там хранились материалы для производства мебели. Площадь пожара составила 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировать пожар удалось только после двух часов дня.