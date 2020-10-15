Коронавирус за сутки подтвердился у 137 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 137 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 16 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 857 заболевших COVID-19 - это на 137 человек больше, чем в четверг 15 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 36 139 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 274 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 25 человек.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 806 заболевших, за прошедши сутки – на 11 человека больше), Советский (2 274, на 34 заболевшего больше), Канавинский (2 158, еще пятеро заболевших), Московский (1 854, зарегистрировано 25 заболевших), Сормовский (1 791, заболели еще 12 человек), Нижегородский (1 419, заболели 16 человек) и Приокский (1 281, за сутки инфекция подтвердилась у девяти жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 239, за прошедшие сутки - 41 новый случай заболевания), далее следуют Павловский район (1 609, за сутки – 13 новых случаев заражения), Борский (1 225, еще шесть новых случаев), Богородский (880, семеро заболевших), Кстовский (788, заболели еще двое человек), Кулебакский (745, еще три новых случая заболевания), Городецкий (704, заболели еще пятеро человек), Семеновский (608, за сутки – четыре новых случаев заболевания), Володарский (590, четверо заболевших), Арзамас (531, два случая заболевания) и Балахнинский (504, заболели четверо человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 18 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовится к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".