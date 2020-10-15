Вопрос о закрытии всех детсадов на карантин по COVID-19 в Нижегородской области пока не обсуждается Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вопрос о закрытии всех детских садов на карантин по COVID-19 в Нижегородской области пока не обсуждается. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram в ответ на вопрос нижегородки.

Министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин также констатировал, что, несмотря на ограничения в других образовательных учреждениях, "детсады продолжают работать".

Отметим, что сейчас на карантине по коронавирусу и ОРВИ находятся два детских сада в Воротынском районе, а также 68 групп (0,85% от всех групп) в 50 детских садах Нижегородской области, из них в Нижнем Новгороде - 43 группы в 27 детских садах.

Напомним, что нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы с 19 октября по 5 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что каникулы начнутся во всех классах всех школа региона. Даже тех, у которых по плану каникулы начинаются позже.

Причиной этого решения послужила ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Растет количество детей, являющихся вирусоносителями. К счастью, тяжелого течения болезни практически ни у кого нет. Но растет количество заболевших учителей и педагогов, а также членов семей, где есть дети. И сейчас самое важное - разорвать цепь распространения вируса. В этом вопросе мы должны действовать на опережение", - сказал губернатор.

Он выразил надежду, что, поскольку средний срок инкубационного периода инфекции - 14 дней, за период каникул ситуация стабилизируется.

Также правительство Нижегородской области рекомендовало вузам и колледжам в ближайшее время перейти на дистанционное образование.

Дополнительно отметим, что очередными изменениями в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности" родителям или опекунам заболевших детей запрещено приводить их в образовательные учреждения, в том числе детские сады. Дети должны оставаться дома. Сотрудникам образовательных организаций предписано не допускать заболевших детей в классы (группы, аудитории).

Напомним также, что детские сады в Нижнем Новгороде после снятия ограничений заработали в очном режиме только с 19 августа.