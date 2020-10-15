Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2020 12:50  [24] Одностороннее движение вводят на нижегородской Стрелке
19 октября 2020 11:48  [328] Ежедневное число заразившихся COVID-19 продолжает расти в Нижегородской области
19 октября 2020 11:44  [158] Минобр разъяснил, как будут выставлять оценки нижегородским школьникам из-за досрочных каникул
19 октября 2020 11:14  [368] Исторические ступени восстановят на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде при реставрации
19 октября 2020 10:33  [114] Руководство санатория "Лазурный" нарушило трудовое законодательство во время пандемии COVID–19
19 октября 2020 00:01  [407] "Сырое предзимье" – так назвали синоптики погоду в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе
18 октября 2020 13:08  [233] Около 94 тысяч заявлений принято от нижегородцев на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет
18 октября 2020 12:21  [363] Места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью"
18 октября 2020 11:58  [623] Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19
18 октября 2020 11:22  [231] Почти 600 квартир для детей-сирот куплено в Нижегородской области с начала 2020 года
Общество

Ежедневное число заразившихся COVID-19 продолжает расти в Нижегородской области

19 октября 2020 11:48  [328] Общество

Еще 292 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 19 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 289 новых случаев COVID-19, а днем ранее - 288.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 37 062 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 5 697.

В настоящее время около 3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 2,7 тысячи заболевших лечатся в больницах, 55 человек находится в обсерваторах.

При этом на 19 октября уже 30 705 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 50 человек, а пять случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 103 802 человека, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 366,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph