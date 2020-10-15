Коронавирус за выходные подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода Общество

Коронавирус за выходные подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 26 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 216 заболевших COVID-19 - это на 401 человека больше, чем в пятницу 23 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 614.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 611, что на 94 человека больше, чем в пятницу.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 012, за прошедшие выходные на 40 человек больше), Советский (2 495, на 80 жителей больше), Канавинский (2 279, еще 41 заболевший), Московский (2 014, зарегистрировано 54 заболевших), Сормовский (1 915, заболели еще 35 человек), Нижегородский (1 489, еще 33 заболевших) и Приокский (1 401, за выходные инфекция подтвердилась у 24 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 616, за прошедшие выходные - 118 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 814, за выходные – 69 новых случаев заражения), Борский (1 448, еще 91 новый случай), Богородский (982, еще 23 новых случая), Кстовский (835, подтверждено 16 случаев заболевания), Кулебакский (765, за выходные – два новых случая), Городецкий (792, заболели 36 человек), Семеновский (635, три случая заболевания), Володарский (607, три новых случая), Балахнинский (555, заболели 13 человек) районы и Арзамас (573, еще 35 заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 25 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".