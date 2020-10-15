Коронавирус за сутки подтвердился у 141 жителя Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 141 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 28 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 19 501 заболевший COVID-19 - это на 141 человека больше, чем во вторник 27 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 40 382 человека.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 672, что на 20 человека больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 049, за прошедшие сутки на 27 человек больше), Советский (2 542, на 21 жителя больше), Канавинский (2 316, еще 29 заболевших), Московский (2 039, зарегистрировано восемь заболевших), Сормовский (1 940, заболели еще 10 человек), Нижегородский (1 513, еще семеро заболевших) и Приокский (1 430, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 19 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 720, за прошедшие сутки - 35 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 817, за сутки – двое заболевших), Борский (1 535, еще 33 новых случая заражения), Богородский (1 029, еще 15 новых случаев), Кстовский (838, подтверждено два случая заболевания), Кулебакский (769, за сутки – три новых случая), Городецкий (816, заболели восемь человек), Семеновский (637, два случая заболевания), Володарский (610, три новых случая), Балахнинский (555, ни одного заболевшего) районы и Арзамас (573, зарегистрировано 12 новых случаев заболевания).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 20 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".