Администрация Нижнего Новгорода озвучила концепцию украшения города к Новому году Общество

Концепцию украшения города к Новому году и Рождеству для создания праздничной атмосферы разработали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры, концепцией предусмотрена установка в парках и скверах, а также на основных магистралях 582 световых консолей, 115 декоративных оформлений деревьев, 73 световых перетяжек и шести объемно-пространственных композиций.

В ведомстве добавили, что на участие в конкурсе по выбору подрядчика для новогоднего украшения города была подана только одна заявка (ИП Сергей Николаевич Неудахин из Санкт-Петербурга). В ближайшее время с предпринимателем будет заключен контракт, и начнутся работы по оформлению города.

"Праздничная атмосфера будет создана во всех районах города, планируется украсить около 30 участков дорог", – рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, в городе будут установлены праздничные брандмауэрное панно и щиты - планируется изготовить 3 500 плакатов.

Дополнительно улицу Бетанкура и Комсомольскую площадь украсят композициями из флагов.

Напомним, новогодние ели начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Всего в городе в течение декабря появится более 70 ёлок. Центральная новогодняя ель на пл. Минина и Пожарского будет установлена до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Дмитриевскую башню Нижегородского кремля украсит праздничная новогодняя 3D-инсталляция.