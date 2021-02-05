"Выборы всех уровней в ПФО должны пройти открыто, конкурентно и легитимно", - Игорь Комаров Политика

Игорь Комаров Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Выборы всех уровней в ПФО должны пройти открыто, конкурентно и легитимно", - заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на совещании по общественно-политическим вопросам в Мордовии 10 февраля. Сообщение распространила пресс-служба полпреда в ПФО.

Согласно информации, на прошедшем совещании обсуждались предстоящие выборы в органы власти, которые пройдут в Единый день голосования.

"Самое главное, чтобы выборы всех уровней в округе прошли открыто, конкурентно и легитимно. Совмещение в единый день голосования выборов разных уровней означает увеличение числа участников, в том числе кандидатов и наблюдателей", - сказал Игорь Комаров.

Он также заметил, что необходимы скоординированные действия органов правопорядка и соответствующих территориальных органов госвласти для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса и соблюдения избирательного законодательства.

Также 10 февраля Игорь Комаров провел личную встречу с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым. В ходе встречи обсуждались социально-экономические показатели республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что 23 января 2021 года в селе Лямбирь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы республики Мордовия Артем Здунов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. В рамках соглашения Нижегородская область и Мордовия будут совместно развивать паломническо-туристические кластеры "Арзамас – Дивеево – Саров" и "Саранск – Темников – Санаксарь". Также в ходе встречи был подписан меморандум об обмене лучшими региональными практиками.