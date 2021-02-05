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Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
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Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2021 19:41  [69] Нижний сегодня: главные события дня
18 февраля 2021 19:34  [65] Работа троллейбусов, приостановленная из-за потопа на Автозаводе, вновь возобновилась
18 февраля 2021 19:19  [83] Потоп из-за прорыва трубы на Автозаводе ликвидирован
18 февраля 2021 19:08  [83] Нижегородцы выбрали облик памятника князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии
18 февраля 2021 17:59  [105] Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе в г.Бор, где объявлен режим ЧС
18 февраля 2021 17:20  [137] Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года
18 февраля 2021 16:58  [162] Мест в нижегородских детских лагерях не хватит на всех желающих
18 февраля 2021 16:34  [114] Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске
18 февраля 2021 16:22  [114] "Школа грамотного потребителя" проводит в Нижегородской области мониторинг уборки снега
18 февраля 2021 16:16  [208] Три троллейбусных маршрута не работает на Автозаводе из-за потопа на пр.Ильича
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

18 февраля 2021 19:41  [69] Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 92 554 человек, из которых 40 340 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 52 214 – за пределами областного центра.

Нижегородец взыскал с больницы за смерть жены 400 тысяч рублей

В суд обратился гражданин, который в своем исковом заявлении указал, что его супруга находилась в больнице №5 с 17 по 19 июля 2018 года. При этом 19 июля она умерла. Суд установил, что смерть наступила из-за того, что женщине неправильно поставили диагноз и, соответственно, не назначили необходимое лечение. В качестве компенсации морального вреда больница №5 обязана выплатить супругу умершей пациентки 400 тысяч рублей.

Директором Нижегородского НОЦ назначен Игорь Федюшкин

Директором АНО "Нижегородский НОЦ" назначен Игорь Федюшкин. Ранее эту должность занимал Евгений Федосеев. Сейчас он будет занимать пост директора по развитию Нижегородского НОЦ. Одной из главных задач Игоря Федюшкина на посту руководителя НОЦ станет усиление контактов с вузами и научным сектором.

Экс-глава администрации в Нижегородской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы за превышение полномочий

Суду удалось установить, что в сентябре 2018 года между главой администрации и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на уборку кладбища. При этом глава администрации знал, что у предпринимателя нет необходимых технических средств для сбора, вывоза и утилизации мусора. Тем не менее он подписал акт о выполнении работ, в результате чего нанесен ущерб бюджету города в размере 300 тысяч рублей.

Более 2,5 тыс жителей Нижегородской области в феврале могут остаться без электроэнергии

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" начинает ограничивать электроснабжение должникам. Задолженность населения региона перед гарантирующим поставщиком на 1 февраля 2021 года превысила 1,2 млрд рублей. В должниках у компании числится более 2,5 тысяч жителей региона.

Дорожники представили план расчистки улиц Нижнего Новгорода от снега

Дорожники представили план расчистки улиц Нижнего Новгорода от снега на предстоящие сутки и просят жителей города не оставлять машины на дорогах.

Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте

Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте. Сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.

Ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы

18 февраля произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате этого затопило переулок Моторный. Позже вода разлилась до проспекта Октября и близлежащих улиц. Ряд припаркованных около этих улиц машин оказался целиком или частично подо льдом.

Потоп из-за прорыва трубы на Автозаводе ликвидирован

Сегодня - 18 февраля, в переулке Моторном произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило как сам переулок, так и проспект Октября с соседними улицами. Вечером представитель Нижегородского водоканала сообщил, что потоп ликвидирован, но остальные работы пока продолжаются.

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