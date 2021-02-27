Эксперт-мониторинг событий 1 - 5 марта 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

Фото: http://rasfokus.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – федеральная поддержка российским регионам в 2021 году

С начала текущего года активно продолжаются рабочие поездки премьер-министра Михаила Мишустина по российским регионам. На уходящей неделе глава правительства посетил регионы Сибири.

Помимо ознакомления с ситуацией и решением текущих вопросов, поездки премьер-министра – это и определение принципов региональной политики. В частности, поиск подходов распределения федеральной помощи российским регионам в условиях COVID-ситуации.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор НИУ – филиала РАНХиГС Андрей Дахин, в 2021 году сохранится несколько значимых факторов, которые будут влиять на федеральную поддержку российским регионам.

Главный из них – репутация региона и выбор (убедительная) стратегии/я достижения целей регионального развития.

Репутация Нижегородской области устойчиво сложилась в рамках, с одной стороны, её места в системе индикаторов инвестиционной привлекательности (по версии RAEX), и, с другой стороны, её места в рейтинге дотационных регионов.

В 2020 г. по оценкам инвестиционной привлекательности Нижегородская область относится в категории "2А" (средний потенциал, минимальный риск). В этой же категории из числа регионов ПФО находятся республика Татарстан, Самарская область. Имея сходный потенциал, доля инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (в %) в 2018 г. составлял: по Нижегородской области – 19%, по Татарстану – 25,5%, по Самарской области – 17,5%. При этом в рейтинге дотационных регионов в рамках программы «бюджетного выравнивания» Нижегородская область находится в нижней части списка с 3,784 млрд. руб. в 2020 г., а Татарстан и Самарская область в конце списка с нулевыми значениями этого вида дотации.

Если стратегия экономического развития Нижегородской области ориентируется на постепенный выход из числа дотационных регионов (по примеру Татарстана и Самарской области), то основными факторами федеральной поддержки будут новые экономические проекты, в рамках которых раскрывается потенциал инвестиционной привлекательности региона. Региональные и межрегиональные территории экономического роста в формате межрегионального консорциума, скажем, Нижегородской, Самарской областей, Татарстана, могут стать привлекательными для финансового участия федерального центра, поскольку производственные мощности регионально-межрегионального уровня находятся вне зоны западных санкций.

По той же причине новые регионально-межрегиональные промышленные объекты могут быть интересны и для иностранных инвестиций. Не сбрасываются со счетов и ситуативные "одноразовые" факторы, как 800-летие региона, возможная перспектива «юбилейного» визита президента России или уникальная всероссийская или даже международная премьера в области искусства, техники и т.п. Проектировки областного бюджета на 2022 год ставят планку доходной части на уровне 201,3 млрд. руб. (в 2020 г. доходы на уровне 194,6 млрд руб.). Если сохранится та же пропорция федерального участия (примерно 20,55% - безвозмездные поступления из федерального бюджета), то в 2022 г. аналогичные федеральные поступления должны быть не менее 41,37 млрд. руб.

Как отмечает эксперт, в соотношении с фактором собственной репутации региона и с фактором западных санкций, которые имеют долговременный характер, фактор короновируса является ситуативным. Он временно и частично блокирует взаимосвязи на уровне "верхушек айсбергов", а более глубинные экономические отношения, проектирование новых территориально-хозяйственных консорциумов, финансовых инструментов могут продолжать развитие. Поэтому продвижение национальных проектов может не прекращаться: в административно-технологическом контуре акцент может быть сделан на вопросы отладки региональных механизмов реализации, а публичный контур продвижения может продолжать работать с опорой на экспертные коммуникации, в которых могут прорабатываться как проблемные эпизоды текущих практик, так и видение новых перспектив.

Что касается особенностей 2021 года, то, как отмечает Андрей Дахин, в контексте ужесточения действия западных санкций, таргетирующих централизованные политические и экономические центры управления, федеральный центр России меняет характер финансовых поступлений в регионы.

Если раньше они рассматривались как помощь регионам со стороны центра, то теперь появился новый аспект: финансовые поступления в регионы должны помочь федеральному центру вывести свои активы из-под удара санкций. Чтобы попасть в эту новую нишу от регионов требуется обновление своих проектных подходов, требуется предложение новых проектных региональных или даже межрегиональных разработок.

Что касается 800-летия Нижнего Новгорода как юбилейного проекта, который может привлечь федеральные средства, то из "одноразовых" факторов – этот наиболее проработанный. Потенциальную перспективу имеет также тема "Нижний Новгород – родина Минина", которая пока остаётся в "спящем состоянии", а также тема 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в 2024 г., что весьма перспективно как для продвижения Нижегородской области в целом, так и непосредственно связанных с великим поэтом мест юга нашего региона.

Среди потенциальных вариантов экономического развития Нижегородской области с привлечением федеральной поддержки есть перспективная ниша, в которой может работать связка "межрегиональный экономический проект – пространственное развитие макрорегионов". До сих пор в приёмной правительства РФ регионы конкурировали между собой по принцип "каждый за себя". Теперь становится актуальным принцип межрегиональной кооперации, когда с масштабным проектом в приёмную федерального правительства вместе приходит несколько регионов.

Лучший способ этого потенциала – стать инициатором экономического проекта межрегионального формата.



У Нижегородской области есть хороший потенциал для такого формата привлечения федеральной поддержки: Нижний Новгород – административный центр Приволжского федерального округа, и административный ресурс полпреда президента РФ в ПФО может внести существенную лепту в проектную практику нового формата; есть проектные инфраструктурные заделы межрегионального уровня (скоростной транспорт "Нижний Новгород – Казань" и т.п.), интеллектуальные академические и экспертные ресурсы, которые могут быть вовлечены в новый формат профессионального и публичного проектирования.

При этом своеобразным прологом межрегиональной проектной инициативы может служить программа развитие нижегородской агломерации. Здесь могут быть апробированы основные алгоритмы формирования межрегионального консорциума, с той разницей, что внутри агломерации предстоит сформировать консорциум муниципальных образований.

Региональная тема – планы перевода школ Нижегородской области на пятидневку

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, на уходящей неделе было объявлено о начале подготовки к переводу школ области на пятидневный формат обучения.

Фактически это является первой административной инициативой недавно назначенной министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой.

Тема вызывает серьезные вопросы о необходимости этого социального действия, которое затронет как школьников и их родителей, так и педагогические коллективы.

Главных вопросов собственно два. Как? И зачем?

Переводить постепенно, начиная с определенных классов, помимо начальной школы? Или рекомендовать перевести всех сразу, что фактически будет означать региональную директиву, которую будут массово выполнять?

В тоже время при объявленной свободе выбора формата обучения образовательными организациями, возможны нестыковки с унифицированными программами обучения, т.к. в случае сокращения количества дней обучения возникает логичный вопрос о распределении выпадающей нагрузки.

Если нагрузку с сокращаемого дня перекинут на пятидневку, то это только усложнит образовательный процесс. Если ее сократят, или переведут в дистанционный формат, то это может сказаться на качестве образования.

Не стоит забывать, что эксперименты с фактическим сокращением школьной нагрузки через введение дистанционного образования в период COVID-карантина, вызвали массу проблем, и активное недовольство родителей.

Преодоление этих трудностей потребовало много времени и усилий, но сегодня процесс стабилизировался, что является немаловажным социально-психологическим фактором преодоления COVID-периода.

Также основная аргументация целесообразности школьной пятидневки как возможности увеличения времени общения родителей и детей является слишком абстрактной, и находится вне рамок учебного процесса.

Опять же после COVID-карантина достаточное количество родителей очень рады, что в выходной субботний день их дети проводят свое время в полезном образовательном процессе под чутким контролем школы.

Таким образом помимо множества вопросов и неясных на сегодняшний день ответов на них, в новой инициативе очевидно просматриваются определенные риски, которые создаются на ровном месте.

Тем более, что возможное введение пятидневки в Нижегородской области – чисто региональная инициатива, не опирающая на какие-либо федеральные стандарты.

На фоне негатива прошлых COVID-месяцев инициатива нового руководства министерства образования заметно выбивается из актуальной социальной повестки, т.к. не несет явных позитивных социальных последствий, и уже на самой начальной стадии вызывает целый ряд противоречий.

Муниципальная тема – активизация программы "Команда 52" в муниципалитетах Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, программа "Команда 52" – это проект подготовки управленцев для 52-х нижегородских муниципалитетов.

Сегодня более 850 человек из 51 района Нижегородской области подали заявки для участия в этой программе подготовки муниципальных управленцев.

Как отмечает эксперт, это более чем активное развития программы, старт которой был дан 22 января текущего года.

Срок реализации проекта "Команда 52" – с января по август 2021 года. В муниципалитетах будут сформированы команды, в состав которых могут войти муниципальные служащие, предприниматели, представители предприятий и учреждений, которые имеют успешный опыт работы с процессами, а также депутаты представительных органов власти, члены общественных организаций.

Особенность программы – не только поиск профессионалов из разных сфер для различных направлений муниципального управления, но и их обучение.

Для прошедших отбор запланировано проведение образовательной программы по пяти направлениям: лидерство и командное взаимодействие, проектное управление и реализация национальных проектов, управление изменениями, управление процессами, корпоративная культура. Программа обучения предполагает форматы очных сессий, дистанционных образовательных модулей, проектного консультирования.

Как подчеркивает эксперт, сегодня в муниципалитетах остро стоят две проблемы: дефицит профессиональных кадров и непрозрачность кадровых назначений.

В условиях отсутствия прямых выборов глав муниципалитетов – эта проблемы еще более обостряются. При этом востребованность в профессионально-кадровых лифтах явно существует, о чем свидетельствует и активный характер участия претендентов в проекте "Команда 52".

Как подчеркивает эксперт "Минин-центра", тема активного продвижения профессиональных кадров на местном уровне – сегодня в тренде.

Наглядный пример – конкурс подготовки кадров "Лидеры России. Политика", для победителей первого этапа которого сегодня проводится профессиональное обучение, организованное на платформе "Россия – страна возможностей".

Не отстают от этого и политические организации, финансово стимулируя этот процесс.

На прошедшей неделе партия "Новые люди" запустила реалити-шоу "Дебаты-Кандидаты", в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей. Жюри проведет отбор, после чего 30 участников будут поделены на три команды и смогут побороться за главный приз – средства на реализацию своего проекта, с привязкой к конкретной территории.

В конечном итоге нижегородский проект "Команда 52" предусматривает формирование кадровой базы управленцев для органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также реализацию и тиражирование муниципальных проектов, что в конечном итоге будет способствовать закреплению талантливых управленцев в нижегородских муниципалитетах.