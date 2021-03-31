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Общество

"Восхищен тем, какие творческие дети в Дзержинске", - Евгений Люлин

07 апреля 2021 12:50  [76] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 6 апреля посетил детскую школу искусств №7 в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Евгений Люлин осмотрел музейную экспозицию школы "По страницам истории", ознакомился с творчеством учащихся в художественной галерее, а также встретился с ребятами из образцового хореографического коллектива "Веснушки".

Одна из воспитанниц ДШИ №7 Ольга Шубина создала коллекцию открыток, на которых изображены объекты Дзержинска с сохранившейся мозаикой в оформлении фасадов. Евгений Люлин отметил, что это очень интересная задумка, которая позволяет обратить внимание людей не только на этот способ оформления зданий, но и на его сохранение.

"Восхищен тем, какие творческие дети в Дзержинске. В школе искусств на каждом квадратном метре кипит работа, ребята занимаются в каждом кабинете. А сколько здесь талантов – художники, исполнители, музыканты, аккомпаниаторы, танцоры. Это и оркестр русских народных инструментов, и коллектив современного танца "Виктория", и коллектив народно-сценического танца "Веснушки", старшие и младшие хоры и составы ансамблей скрипачей, и театральный коллектив. Сюда приходят дети разных возрастов, разного уровня подготовки – и проходят интересную творческую школу подготовки во взрослую жизнь. У всех глаза горят!" - сказал Евгений Люлин.

Председатель Законодательного собрания обсудил с руководством школы искусств перспективы развития.

"Нужно создавать комфортные условия для ребят, потому что здесь не хватает места. В школе искусств занимается много детей, в том числе ребят из многодетных семей, здесь великолепные преподаватели. В каждом кабинете призы, дипломы, награды! У школы огромный творческий потенциал! Конечно, детей, желающих здесь заниматься, гораздо больше, чем может вместить школа. Поэтому важно подумать, как развивать материальную базу", - подчеркнул спикер регионального парламента.

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Теги:
Дети Дзержинск Законодательное собрание
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