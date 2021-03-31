Оперу "Град Китеж" покажут летом на площади перед Нижегородской ярмаркой Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оперу "Град Китеж" покажут перед Нижегородской ярмаркой 19-20 августа 2021 года. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Это волшебное представление, использующее всю площадь перед Ярмаркой. Связь этой истории с Нижним Новгородом можно не объяснять. Все знают про Светлояр и ушедший под воду град Китеж", - сказал он.

Министр рассказал, что в постановке будет задействован сборный оркестр артистов Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. Пушкина, а также местные и приглашенные солисты.

Напомним, что в настоящее время ведутся работы по обновлению Нижегородской ярмарки. Ее территория будет благоустроена в рамках программы #Среда800. Концепцию разработало архитектурное бюро "Megabudka". Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

Ранее сообщалось, что АО "ОМК" безвозмездно выделит 300 млн рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки.

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