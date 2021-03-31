инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
29 апреля 2021 11:54  [96] ЗС НО хочет вернуть федеральное финансирование работ по плодородию сельхозземель
29 апреля 2021 11:50  [309] Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области
29 апреля 2021 11:30  [97] Депутат ЗС НО Александр Шаронов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"
28 апреля 2021 16:38  [216] Председатель ЗС НО Евгений Люлин рассказал о планируемом исполнении посланий президента
28 апреля 2021 14:19  [360] Гордума утвердила новый состав избиркома Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 12:42  [504] Юлия Абызова возглавит КСП Нижнего Новгорода
27 апреля 2021 19:15  [444] "Роман Беагон продолжит занимать должность главы депкульта до решения суда", - Юрий Шалабаев
27 апреля 2021 18:52  [239] Депутаты-единороссы Гордумы примут участие в патриотических акциях ко Дню Победы
27 апреля 2021 12:39  [276] Нижегородская и Свердловская области будут развивать сотрудничество
27 апреля 2021 10:30  [369] Юрий Звездин покинул пост директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода
Политика

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области

29 апреля 2021 11:50  [309] Политика
Артем Ефремов

Артем Ефремов

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, такое решение он принял по собственному желанию.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин назначил Артема Ефремова своим советником на общественных началах.

"Артем Ефремов ровно год работал на посту министра спорта Нижегородской области. Это было очень непростое время для отрасли в связи с пандемией коронавируса. От профильных подразделений правительства региона требовалось в максимально оперативные сроки принимать решения, позволяющие спортсменам сохранять квалификацию в период ограничений. Считаю, что регион в этом плане проявил себя достойно", - сказал Глеб Никитин.

На посту советника главы региона он займется консультированием по вопросам работы спортивных учреждений в районах области и реализации проектов по развитию массового спорта на их базе.

СПРАВКА:

Артем Аркадьевич Ефремов родился 17 ноября 1973 года в г.Горький. Окончил в 1995 году Горьковский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения". Кандидат технических наук.

С 1991 по 2014 гг. работал в структурах РЖД: на должностях от подсобного рабочего до генерального директора ЗАО "Дорожный центр внедрения". Также занимал должности заместителя генерального директора ЗАО "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий", управляющего партнера группы компаний "Эмеральд-спорт". Воплотил в жизнь проект создания базы отдыха международного уровня "Изумрудное", организовал "Региональный центр подготовки футболистов ФК "Нижний Новгород"" без привлечения бюджетного финансирования. Сегодня площадка востребована на федеральном и международном уровне. В 2019 году был удостоен спортивной премии "Футбол-Хоккей НН" в номинации "Лучший менеджер 2019 года".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Отставки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph