Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области Политика

Артем Ефремов Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, такое решение он принял по собственному желанию.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин назначил Артема Ефремова своим советником на общественных началах.

"Артем Ефремов ровно год работал на посту министра спорта Нижегородской области. Это было очень непростое время для отрасли в связи с пандемией коронавируса. От профильных подразделений правительства региона требовалось в максимально оперативные сроки принимать решения, позволяющие спортсменам сохранять квалификацию в период ограничений. Считаю, что регион в этом плане проявил себя достойно", - сказал Глеб Никитин.

На посту советника главы региона он займется консультированием по вопросам работы спортивных учреждений в районах области и реализации проектов по развитию массового спорта на их базе.

СПРАВКА:

Артем Аркадьевич Ефремов родился 17 ноября 1973 года в г.Горький. Окончил в 1995 году Горьковский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения". Кандидат технических наук.

С 1991 по 2014 гг. работал в структурах РЖД: на должностях от подсобного рабочего до генерального директора ЗАО "Дорожный центр внедрения". Также занимал должности заместителя генерального директора ЗАО "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий", управляющего партнера группы компаний "Эмеральд-спорт". Воплотил в жизнь проект создания базы отдыха международного уровня "Изумрудное", организовал "Региональный центр подготовки футболистов ФК "Нижний Новгород"" без привлечения бюджетного финансирования. Сегодня площадка востребована на федеральном и международном уровне. В 2019 году был удостоен спортивной премии "Футбол-Хоккей НН" в номинации "Лучший менеджер 2019 года".