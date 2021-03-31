Эксперт-мониторинг событий 29 марта – 2 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперт-мониторинг событий 29 марта – 2 апреля 2021 года от АНО Минин-центр

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – заседание совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

30 марта состоялось заседание совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, посвященное стратегическим вопросам развития межнационального развития России.

Участник встречи – член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член попечительского совета "Минин-центра" Богдан Безпалько, ответил на вопросы по итогам проведения совета.

– В СМИ широко обсуждалось заявление президента Путина о необходимости соблюдения в российских школах разумной пропорциональности детей мигрантов, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде и не допустить ситуации, как в Европе и США. С Вашей точки зрения, какие действия сегодня необходимы в первую очередь для интеграции мигрантов в российскую социальную среду?

– Что касается опасений, которые высказал президент - по поводу ситуаций, когда при определённом количестве детей мигрантов постепенно происходит превращение в гетто школ и даже районов за рубежом. Все мы это прекрасно видели на примере как США, так и западноевропейских стран. Происходит образование гетто, потом - закрытых районов, куда даже полиция опасается заезжать, где процветают наркоторговля и бандитизм. Увеличение количества детей мигрантов в районе - как правило, это начало этого процесса. После появления детей мигрантов падает темп обучения, потом эти учебные заведения начинают покидать дети местных жителей, потом - лучшие учителя, а затем и вообще коренное население просто выезжает в другое место. По сути, происходят процессы замещающей миграции, для описания этого процесса появился даже специальный термин - “white flight”.

Эти процессы присутствуют и у нас, только не в тех масштабах. Сегодня в России существует уже совершенно очевидный для многих опыт, когда трое-четверо детей мигрантов, попадая в школу и не обладая необходимым базисом знаний и подготовки, прежде всего, в области русского языка, начинают тормозить обучение всего класса, потому что обучение ориентируется прежде всего на тех, кто слабее учится. После чего происходит все то, что я описал выше.

Сейчас по статистике в России находится свыше 800 тысяч детей мигрантов. Это огромная нагрузка на российскую инфраструктуру: на школы, детские сады, на медицинские учреждения. И все это при том, что эти люди не являются гражданами нашей страны, они не платят налоги в наш бюджет и фонды - социального страхования, медицинского страхования. Если приезжают из стран, входящих в ЕАЭС, они не нуждаются даже в оформлении патента на трудовую деятельность.

Поэтому лучшим решением было бы добиться того, чтобы мигранты оставляли своих детей дома – в странах исхода. Всегда есть бабушки, дяди, матери, с которыми можно оставить детей, когда отец семейства отправляется на заработки в нашу страну. Мигрантов нужно поставить перед выбором: либо вы оставляете детей дома, либо вы не едете в нашу страну вообще.

– С другой стороны, существуют факторы, которые делают присутствие мигрантов в России актуальным. В частности, необходимость мигрантов в определенных секторах российской экономики. Как, например, показала пандемия, отток мигрантов из строительной сферы отрицательным образом сказался на экономических показателях в этом экономическом секторе.

– В строительной сфере некоторым предпринимателям нужно малооплачиваемая и бесправная рабочая сила. Они не хотят нанимать граждан России, которые обладают не только обязанностями, но и правами, которые подпадают под действие трудового законодательства, у которых есть возможность подать в суд, которые в принципе претендуют на большую оплату труда.

У нас постоянно говорят о необходимости повышения доходов населения, но это невозможно, если на рынке труда, особенно на строительном, будут демпинговать мигранты из Средней Азии, которые готовы работать за гораздо меньшие зарплаты, без социального пакета, и без обеспечения их прав.

Поэтому я не согласен с утверждением что нам крайне необходима рабочая сила из Средней Азии. У нас будет падать не доходность государства. Богатеют и зарабатывают граждане - богатеет и государство. Доходность будет падать исключительно у владельцев этого бизнеса, потому что они не хотят делиться с гражданами России доходами и не хотят платить достойную зарплату.

– Необходимость адаптации мигрантов к российской культурной среде для бесконфликтного и динамичного развития страны – задача объективно необходимая. Может ли стать вариантом этого исторический пример "плавильного имперского котла", через который прошли многие страны с большим количеством иммигрантов, в том числе и историческая Россия?

– Сегодня уже нет никакого "плавильного котла". Концепция обанкротилась даже в Соединённых Штатах Америки, о чем откровенно писали многие публицисты и аналитики. Патрик Бьюкенен назвал свою книгу не как-нибудь, а "Смерть Запада". Отчаянно пытался противодействовать попыткам продолжить наводнять страну мигрантами и беженцами Дональд Трамп, которого поддержала как минимум половина населения США.

"Плавильный котёл" обанкротился и Евросоюзе – это мы видим по большому количеству конфликтов различного рода, которые развиваются в самых благополучных странах, где наблюдается большое количество мигрантов. Это и Франция, и Бельгия, Швеция, Германия. Один из ведущих представителей немецкого политического класса Тило Саррацин назвал эту концепцию самоликвидацией, чему посвящена его одноименная книга ("Германия. Самоликвидация").

Поэтому лучше было бы отказаться от идеи «плавильного котла», которая и так уже обанкротилась в других странах и сосредоточиться на выстраивании своей собственной модели.

Историческая Россия всегда базировалась на том что существует большой русский народ, который является скрепляющей силой российского государства, но который предоставлял в лице своих правителей и в лице своего политического класса возможности проявлять самобытность всем другим народам. При этом не претендовал на обязательность этих народов принимать элементы русской культуры, национальной или этнической, не претендовал на их полную русификацию, и не посягал на то, чтобы эти народы полностью отказывались от своих национальных обычаев и правил.

– Может ли адаптация мигрантов к российской социально-культурной среде способствовать развитию «мягкой силы» для продвижения российских интересов, прежде всего на постсоветском пространстве?

– "Мягкая сила" должна продвигаться совершенно другими путями. Прежде всего, мягкая сила – это дополнение к силе жёсткой. Когда существует большое количество военных баз, когда есть большое преимущество в экономическом, технологическом развитии, и в прочем другом.

"Мягкая сила" – это важное дополнение этих факторов. Когда, например, представители нашего государства могут снимать хорошие, качественные фильмы, и могут их эффективно презентовать местному населению. Когда существуют представители мировой культуры в нашем государстве, имеющие авторитет в других государствах. Нашим спортсменам запретили выступать под российским флагом и даже под неофициальный гимн в виде "Катюши" - где здесь наша мягкая сила?

Сегодня не видно, чтобы мигранты стали адептами нашей силы в других государствах. В этих государствах в своё время, в 1990-е годы, проводилась откровенная русофобская политика, в рамках которой изгонялись не только русские люди, ну и русская культура. Этот процесс происходит и сейчас, и нет никакого реального противодействия этой политике через мигрантов в рамках «мягкой силы».

Одним из разумных решений было бы заставить правительства всех стран, которые направляют к нам своих граждан в качестве трудовых мигрантов, вернуть в местные вузы кафедры русского языка и литературы, открыть центры по обучению русского языка - и все это осуществлять за счёт своего бюджета, а не за счёт нашего государства.

Поэтому нам еще предстоит научиться эффективно работать с помощью «мягкой силы» в других странах после решения принципиальных вопросов с мигрантами внутри России. В этом отношении, в отличии от других государств, у нас есть хороший задел и исторический опыт.

Региональная тема – презентация Глебом Никитиным программы развития нижегородской агломерации

Губернатор Глеб Никитин 31 марта 2021 г. представил президенту России программу развития нижегородской агломерации.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", Игорь Соловьев, программа развития нижегородской агломерации была представлена в новом качестве.

Напомним, что развитие нижегородской агломерации являлось одним из пунктов Стратегии развития Нижегородской области, с которой Глеб Никитин выходил на выборы 2018 года, и в которой ее развитию посвящен соответствующий раздел, структурированный в виде плана действий.

Сегодня в продвижении нижегородской агломерации произошло фактическое юридическое оформление этого явления. К единой схеме приводятся градостроительные полномочия муниципалитетов, входящих в агломерацию.

Также разрабатывается новая транспортная схема, которая объединит общественный транспорт нескольких районов Нижегородской области в единую сеть.

Принципиальной задачей в трудных постковидных условиях становится нахождение значительных финансовых средств, необходимых для продвижения интеграционных проектов.

Это объясняет необходимость поиска новых вариантов долговременного инвестиционного развития региона.

Закономерно, что сегодня программа нижегородской агломерации презентована в иной интерпретации.

Прежде всего новая версия под брендом нижегородской агломерации суммирует имеющиеся или планируемые на ближайшее время, проекты развития, прежде всего, Нижнего Новгорода.

Это редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южных территорий областного центра для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. метров, создание инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

К имеющимся планам формирование "полюсов роста" в рамках агломерации добавляется новый инструментарий – использование инфраструктурных облигаций для проектов комплексного освоения территорий.

Также в развитии нижегородской агломерации выделяется новая хронология реализации.

Первый десятилетний этап реализации комплексной программы, с необходимой суммой вложений в 460 млрд рублей, из которых почти две трети – это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. А также 30-летний срок, предусматривающий совокупный бюджетный эффект от реализации первой очереди программы в сумме 800 млрд рублей.

Последнее обстоятельство является серьезным аргументом для получения значительных федеральных средств для развития Нижегородского региона.

В тоже время вся логичность аргументации не снимает с повестки дня изначальную цель формирования нижегородской агломерации, а именно – формирование "целостного эффективно управляемого пространства, способствующего сохранению уникальных ценностей и притяжению ресурсов федерального и международного уровней".

В этом отношении актуальной остается задача активного межмуниципального развития и синхронизации стратегий развития муниципалитетов, входящих в нижегородскую агломерацию. Прежде всего Нижнего Новгорода и Дзержинска.

Необходимая активизация этой синхронности является во многом очевидной на примере результативного развития Московской агломерации, о чем логично говорит губернатор Глеб Никитин.



Муниципальная тема – планируемое открытие пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах нижегородских муниципалитетов

По заявлению министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, Нижегородская область имеет возможности для расширения процесса вакцинации.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, тема расширения и доступности вакцинации более чем актуальна в условиях спада распространения вируса.

В Нижегородской области этот спад более чем очевиден, что выражается в снятии прежних ограничений, так на текущей неделе отменена обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+.

Однако опыт прошлого года показывает, что наступившее расслабление от снижения количества заболевших и снятия ограничений, при непредсказуемости COVID-19. привел в конечном итоге ко второй волне пандемии.

Ситуация в европейских странах также более чем наглядно показывает необходимость постоянных и превентивных мер антивирусной профилактики.

В этом отношении появление дополнительных и доступных возможностей прививки без предварительной записи в местах массового нахождения граждан – мера объективно необходимая. Очевидно, что это дополнительная нагрузка на учреждения здравоохранения по логистике и оснащению соответствующих пунктов, в тоже время очевидна и заинтересованность владельцев торговых центров в развитии подобного формата.

При этом опыт Москвы, где пункты вакцинации вне рамок лечебных заведений получили массовое распространение, свидетельствует о значительной эффективности снижения уровня COVID-опасности.