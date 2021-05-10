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Общество

Нижний Новгород присоединился к Межгосударственному союзу городов-героев

12 мая 2021 18:27  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, получивший в 2020 году почетное звание "Город трудовой доблести", присоединился к Межгосударственному союзу городов-героев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали сегодня глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель президиума Союза городов-героев Алексей Макарычев.

Соглашение предусматривает объединение усилий по историческому, героико-патриотическому, интернациональному и культурно-нравственному воспитанию населения городов, подписавших его, развитие государственной молодежной политики и предполагает сохранение и восстановление памятников, обелисков, обмен делегациями, создание просветительских программ и фильмов, организацию выездных семинаров и фестивалей, проведение спортивных, военно-патриотических и других праздничных мероприятий.

В настоящее время в состав Союза входят 105 городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск Челябинск, Уфа, Ярославль, Магнитогорск, Пермь, Мурманск, Севастополь, Керчь, Симферополь и другие.

Алексей Макарычев отметил вклад города Горького в Великую Победу.

"Именно тыл, именно ваши заводы и предприятия обеспечили битву под Москвой. Танки Т-34, подводные лодки, самоходные и артиллерийские установки, грузовики – всё поставил ваш город. Переоценить подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной войны невозможно. Мы счастливы, что вашему городу присвоено высокое, давно заслуженное звание "Город трудовой доблести", - сказал Алексей Макарычев.

Юрий Шалабаев заявил, что для всех нижегородцев, особенно для ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла, признание на государственном уровне подвига горьковчан и присвоение городу этого почетного звания является значимым событием и бесценным подарком.

"Наша задача – сохранить память об уроках того трудного, трагического, но при этом героического времени, передать ее своим детям и внукам. Многие ветераны, несмотря на почтенный возраст, до сих пор ведут активную общественную жизнь, занимаются патриотическим воспитанием молодежи", – рассказал глава города.

"Мы готовы активно участвовать в общественных проектах по патриотическому, историческому воспитанию молодежи и других проектах, которые предлагает Межгосударственный союз городов-героев, и, безусловно, рады влиться в семью городов-героев, городов трудовой доблести", - добавил Юрий Шалабаев.

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