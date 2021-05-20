"Инновации, мирный атом и история - это квинтэссенция про Нижний Новгород", - Глеб Никитин Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о Нижнем Новгороде в ходе дискуссии "Новое знание в новом мире образования" в рамках перезапуска работы российского общества "Знание", который был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась 26 мая в Мининском университете. В мероприятии также участвовал министр просвещения РФ, член наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кравцов.

"Общество "Знание" с 40-х годов - это структура, которая у всех, кто получал образование в советские времена, кто осознает себя до 1991 года (я себя к таким причисляю) всегда было на слуху. Это была крупнейшая в мире организация в области гуманитарных знаний, одна из самых эффективных с точки зрения общественно-просветительской деятельности. Многие, наверное, не могут понять про себя, это про все или про что? На самом деле это про любопытство, желание постоянно развиваться самосовершенствоваться. Как дятел пытается достать из дерева свою цель, так и человек в определенной области должен добиваться совершенства своего знания", - сказал Глеб Никитин.

"На истину, конечно, мы не претендуем никогда. Чем отличается знание от информации? Информация - это та каша, которую мы иногда можем наблюдать в сети, никак не структурированная, никак не оцененная. А знание - это информация, прошедшая фильтр лучших из лучших экспертов в своей области. И вы, слушая их, оценивая их, подтягивайтесь к ним и становитесь все более развитыми", - отметил губернатор.

Глеб Никитин рассказал, что в постсоветское время интерес к обществу "Знание" значительно уменьшился.

"Появились другие идолы и кумиры. В первую очередь, наверное, "Золотой телец". Но в 2016 году произошла некая реинкарнация - президент объявил перезапуск общества. Марафон "Новое знание" - событие воистину эпохальное. 50 млн просмотров. Кто-то не может осознать масштаб этой цифры, в моих представлениях она запредельная. Марафон прошел на площадке восьми городов, и наш Нижний Новгород был одним из них", - напомнил губернатор.

"Направление называлось - Инновации, оборонная промышленность, мирный атом и историческое наследие. Через запятую перечислены направления человеческих знаний из разных сфер, которые где-то даже противоречат друг другу. На самом деле это квинтэссенция про Нижний Новгород в целом. Мы все прекрасно помним и, я надеюсь, отдаем отчет в важности, что нам присвоили звание Города трудовой доблести. Что мы были в войну арсеналом, щитом Победы. Это ставит на высокую планку долг перед предками и заставляет оборонщиков держать эту планку. И это происходит реально. Атомная промышленность - тоже наша гордость. У нее самый большой удельный вес в региональной промышленности", - сказал глава региона.

"Историческое наследие - сейчас нам 800 лет. Мы вспоминаем и те времена далекие, когда город был основан, и времена ополчения. Но на самом деле мы смотрим вокруг себя. И в эти дни проходит фестиваль по защите исторических памятников - всероссийский съезд Том Сойер Фест. Вспоминая про мирный атом, про немирный атом, буквально на днях исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - нобелевского лауреата и великого ученого. Один только образ Сахарова заставляет всех, кто хочет размышлять, осознать противоречивость мира. Никто не прав, никто не виноват. У него была и ипостась правозащитника, и создателя ядерного оружия. Этот человек связан с Нижним Новгородом. Осмысление последнего его периода деятельности говорит о том, что на самом деле внутри консенсуса путь, в конечном итоге, к правде", - продолжил Глеб Никитин.

В заключение, губернатор отметил, что "будущее начинается в школе, а школа начинается в педуниверситете". Профильный вуз, по его мнению, должен быть исследовательским центром, отвечающим за методологию и структуру. Мининский университет, который в этом году отмечает свое 110-летие, по его мнению, является таким центром.