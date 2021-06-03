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Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует измерить "индекс счастья" среди своих сотрудников

08 июня 2021 14:35  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Студенты нижегородского НИУ ВШЭ стали призерами прошедшего в апреле хакатона для студенческих команд вузов России. Они представили проект по измерению "индекса счастья". Администрация Нижнего Новгорода заинтересовалась этими наработками и планирует применить их на деле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили авторы проекта из НИУ ВШЭ, "индекс счастья" – это измерение степени удовлетворенности различными событиями, условиями работы и т.д. Его расчет проходит путем социологического опроса, видеоаналитикой мимических реакций человека на те или иные события, и оценкой других факторов.

"Наши студенты создали такую систему, которая позволяет анализировать, например, насколько комфортно работать в коллективе, от чего зависит микроклимат в отношении коллег", - рассказала руководитель проектов по цифровым технологиям НИУ ВШЭ Изабэла Порус.

Исходя из полученных данных можно улучшить комфортность работы, чтобы добиться наибольшей эффективности, отметили разработчики, а придуманная ими система по измерению "индекса счастья" может быть внедрена для работы в различные учреждения.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил высокий потенциал разработанного проекта и сообщил, что мэрия планирует применить данные разработки для проведения технологических изменений внутри администрации города.

"Кроме того, нам интересно сотрудничество с молодыми специалистами, которые могут работать с нами как извне, так и придя на работу в администрацию Нижнего Новгорода", - добавил чиновник.

Напомним, с 18 по 20 июня 2021 года в на стадионе "Нижний Новгород" пройдут сразу два конкурса в области цифровой экономики: первый в России хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв", посвященный развитию медицины, здравоохранения и науки.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода НИУ ВШЭ
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