  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
07 апреля 2026 15:41 Политика
Юрий Станкевич: Будем предпринимать все усилия, чтобы планы и задачи, о которых говорят жители, были реализованы

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В ходе рабочего визита в Пильнинский муниципальный округ депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич провёл ряд встреч с представителями органов местного самоуправления, педагогическим сообществом, работниками социальной защиты и культуры, а также с общественным активом территории.

В центре обсуждения находились вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, реализация программ капитального ремонта социальных учреждений, выравнивание уровня оплаты труда сотрудников социальной защиты и поддержка педагогов.

Первым пунктом программы стала средняя школа «Содружество», где состоялся обстоятельный разговор с педагогами о развитии дошкольного образования и уровне оплаты труда работников отрасли. Отдельное внимание было уделено участию округа в федеральных и региональных программах капитального ремонта.

Муниципалитетом подготовлена необходимая проектно-сметная документация, сформирована заявка на включение в профильную программу двух детских садов. В настоящее время ключевой задачей является обеспечение финансирования.

Заведующая МБДОУ Пильнинский детский сад №1 «Теремок» Екатерина Ключникова отметила: «Эта встреча очень важная. У меня была возможность задать вопрос, который волнует меня. Я получила свой ответ. Очень здорово, что такие люди к нам приезжают».

В ходе встречи с общественным активом Пильны был поднят вопрос выравнивания оплаты труда сотрудников социальной защиты. Участники подчеркнули необходимость системного подхода к формированию справедливых условий оплаты труда в социальной сфере.

Одной из наиболее острых тем стала ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Юрий Станкевич проинформировал участников встречи о принятом Государственной Думой в первом чтении законопроекте, направленном на уточнение и разграничение полномочий региональных операторов, органов региональной и муниципальной власти в сфере обращения с ТКО. Депутат сообщил, что ситуация в округе будет находиться на его личном контроле.

Заместитель главы администрации Пильнинского муниципального округа Дмитрий Цапин подчеркнул значимость визита: «Приезд депутата Государственной Думы, как представительных органов власти в России, всегда важен. Особенно для небольших территорий, которые тоже живут по действующему законодательству».

Завершающим этапом визита стала встреча с работниками культуры и посещение объектов социальной инфраструктуры. Юрий Станкевич ознакомился с работой детской школы искусств и досугового центра, который является важной площадкой для проведения мероприятий и организации занятости детей и взрослых.

Заместитель главы администрации, заведующая отделом культуры Наталья Любаева отметила: «Мы очень благодарны Юрию Аркадьевичу за его неравнодушие. Когда он посетил детскую школу искусств и увидел, что нам не хватает оборудования, он помог. Это оборудование сейчас служит детям».

Подводя итоги визита, Юрий Станкевич подчеркнул важность ответственного подхода к формированию и исполнению бюджета в условиях текущих экономических вызовов: «Вопросов сегодня хватает. Мы понимаем, что живём в условиях дефицита федерального бюджета, и здесь нужна объективная необходимость по усилению контроля за расходом бюджетных средств. Люди очень часто спрашивают, не скажется ли экономическая ситуация на планах государства, на дальнейшем строительстве социальной инфраструктуры, будут ли возводиться новые школы».

Депутат заверил, что работа по реализации намеченных проектов будет продолжена: «Будем предпринимать все усилия, чтобы планы и задачи, о которых говорят жители, были реализованы».
Все обращения и предложения, поступившие в ходе встреч, взяты в проработку. Работа с муниципалитетами региона будет продолжена.

Напомним, партийный десант – эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Пильнинский район Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных