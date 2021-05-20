КСП Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщила председатель КСП Юлия Абызова в ходе отчета о деятельности палаты за 2020 год на заседании Гордумы 26 апреля.

В минувшем году контрольный орган провел 11 проверок: семь – в муниципальных учреждениях, две – в структурных подразделениях администрации. Кроме того, проверки прошли в двух территориальных органах администрации и ООО "Парк Приокский".

По словам Юлии Абызовой, всего в 2020 году было проверено расходование около 2,2 млрд рублей бюджетных средств.

Она пояснила, что основные выявленные нарушения касались муниципальных закупок, выплат надбавок, неэффективного расходования денежных средств на обслуживание имущества и неисполнение финансово-хозяйственного плана учреждения, нарушения условий предоставления субсидий, отсутствием претензионной работы по просроченной дебиторской задолженности, нарушения требований ведения бухгалтерского учета и порядка заключения договоров, а также соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

"На заседании комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политики мы рекомендовали Юлии Юрьевне и департаменту экономического развития и закупок администрации города рассмотреть возможности коррекции коэффициентов, в соответствии с которыми рассматривается эффективность 24 программ, по которым формируется бюджет муниципалитета", – сказал председатель постоянной профильной комиссии Гордумы Марк Фельдман.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев рекомендовал КСП проводить образовательные семинары по этим вопросам в муниципальных учреждениях города. Юлия Абызова согласилась с предложением Олега Лавричева.