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Общество

Более 50 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за полгода

30 июня 2021 17:25  [26] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 50 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за полгода. Об этом свидетельствует статистика.

При этом количество выздоровевших, по данным на 30 июня, превышает количество заболевших.

Так, с начала 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано 54 023 случая заболевания COVID-19. Выздоровело за это время 54 222 человека, 2 573 нижегородца скончались.

Всего с начала пандемии, в регионе заболели 124 843 человека, выздоровели - 116 398. Жертвами инфекции стали 4 217 жителей региона.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

Ранее сообщалось, что глава министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram обратился к нижегородцам с просьбой о помощи в борьбе с третьей волной COVID-19. Он рассказал, что региональному Минздраву необходимы волонтёры-медики, а также помощники без специализированной подготовки - автоволонтеры, помощники в колл-центры, кураторы участков и др. Призыв нашёл активный отклик: и уже более 60 волонтёров приступило к работе в 16 медицинских организациях Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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