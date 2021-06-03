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Пропавший в Нижнем Новгороде еще в декабре 2020 года Сергей Нежурин найден погибшим. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтер".
"Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Напомним, что мужчина пропал еще в декабре прошлого года.
С 7 декабря его местонахождение было неизвестно. Последний раз его видели в Нижегородском районе.
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