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Политика

Депутаты Гордумы поддержали создание АНО "Муниципальный центр управления Нижнего Новгорода"

28 июля 2021 12:18  [65] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали создание автономной некоммерческой организации "Муниципальный центр управления Нижнего Новгорода". Такое решение было принято на заседании 28 июля 2021 года.

Как пояснил директор департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин, АНО создается в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина о создании центров управления в муниципальных образованиях, сформулированного им по итогам заседания совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года.

Кроме того, в ходе совещания под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева с главами местного самоуправления 1 июля 2021 года, муниципальным образованиям численностью населения более 50 тысяч человек было рекомендовано создать такие центры управления в срок до 29 октября.

По информации Марата Фатхуллина, предполагается, что новое АНО будет заниматься сбором, обработкой и анализом обращений жителей (структурированием и формализацией их сути, контролем сроков и качества обработки сообщений жителей), оценкой работы отраслевых функциональных территориальных органов администрации города, подготовкой информационно-справочных и информационно-аналитических материалов, визуализацией этой информации для предоставления главе города результатов ситуационного анализа.

В ходе заседания депутаты Марк Фельдман и Николай Сатаев обратили внимание, что департаментом не представлена оценка стоимости содержания нового АНО и выразили опасение, что она окажется слишком большой.

Марат Фатхуллин пояснил, что в настоящее время она еще не произведена. Первостепенная задача сейчас - пройти регистрацию, затем будет просчитываться финансовая сторона. При этом, он рассказал, что формат АНО позволяет получать финансирование из добровольческих имущественных взносов, пожертвований, а также бюджетных средств.

"Пока стараемся обойтись без бюджетных средств", - добавил он.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что расходование бюджетных средств на организацию работы АНО будет рассматриваться отдельно. 

"Это совершенно понятная структура, которая открывается во всех регионах и сопровождает управленческие процессы администрации города, помогает принимать более выверенные решения. В основном это касается выстраивания эффективного взаимоотношения с гражданами", - сказал он.

Создание "Муниципального центра управления Нижнего Новгорода" подержали 28 депутатов, один - воздержался.

Напомним, в 2020 году администрацией города была создана платформа "Лобачевский", которая собирает сообщения жителей со всех систем, которые существуют на территории города. По словам Марата Фатхуллина, с февраля 2021 года платформой было обработано почти 10 тысяч сообщений жителей Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Технологии
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