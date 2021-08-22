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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 6 по 12 сентября 2021 года

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 6 по 12 сентября 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

9, 10 сентября - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);
11 сентября - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);
12 сентября - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

11 сентября - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+);
12 сентября - музыкальный спектакль по мотивам народной сказки "Волк и семеро козлят" - "Волк, рок-н-ролл и козлята" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

12 сентября - спектакль по пьесе Недялко Йорданова "Волк и козлята".

Детский театр "Вера":

10 сентября - спектакль по пьесе Максима Горького "Последние-2021" (16+);
11 сентября - спектакль по мотивам пьесы Евгения Садулина "Минин" (12+);
12 сентября - спектакль по сказке Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Колокола-лебеди" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

8 сентября – гала-программа вокалистов-солистов Нижегородской филармонии в рамках 63-го благотворительного сезона (Дунаевский, Римский-Корсаков, Глинка, Мусоргский, Чайковский) (6+);
10 сентября - концерт в рамках 63-го благотворительного сезона (Готлиб, Допплер, Гедике) (6+);
12 сентября - концерт солистов музыкально-литературного лектория "Музыка над Волгой" в рамках 63-го благотворительного сезона (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

9 сентября - программа "В глубины Вселенной" (12+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+);
10 сентября - программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+);
11 сентября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);
12 сентября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Русская классика. Нерассказанные истории" в рамках проекта "Великие коллекции — нижегородцам" (0+), выставка "Нижний Новгород сквозь призму веков" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

Запланированные мероприятия:

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): 9 сентября - лекция кандидата искусствоведения, члена МАИС Татьяны Зуйковой "Искусство раннехристианского периода" (6+).

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