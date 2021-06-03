Благотворительные концерты пройдут в нижегородской филармонии в сентябре Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Благотворительные концерты пройдут в нижегородской филармонии имени М. Ростроповича в сентябре. Об этом сообщили в учреждении культуры.

Согласно информации, в рамках концертного сезона пройдет 9 концертов в период с 29 августа по 19 сентября.

Отмечается, что откроется сезон концертом под названием "Нижний Новгород в музыкальных страницах". Прозвучат произведения Милия Балакирева "Гимн Нижнему Новгороду", Феликса Мендельсона "Концерт для скрипки с оркестром", также впервые будет исполнено произведение Владимира Качесова "Нижегородское каприччио" для фортепиано с оркестром. Оркестр Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича выступит под руководством дирижера Александра Скульского в сопровождении солистов Анны Скульской (Россия – США, скрипка) и Надежды Хлыновой (фортепиано).

Остальные концерты программы состоятся 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 и 19 сентября. Подробную программу можно посмотреть на сайте филармонии.

Количество билетов на концерты ограничено. Желающие посетить их смогут получить бесплатный билет, пройдя регистрацию на сайте филармонии.