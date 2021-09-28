Минпром проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 26 объектах торговли Борского района Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проверило соблюдение норм эпидбезопасности в 26 объектах торговли Борского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, контроль за работой организаций торговли усилен в регионе в соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

12 октября сотрудники министерства проверили соблюдение норм безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в 26 торговых объектах на территории Борского района.

"Руководство магазинов и точек общепита в большинстве случаев старается соблюдать меры эпидбезопасности и регулярно инструктирует сотрудников о необходимости беречь свое здоровье и здоровье клиентов. По результатам проверки было проведено 16 профилактических бесед, начато 4 административных расследования. Основными поводами для них стало отсутствие рециркуляторов и обслуживание посетителей без масок", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На минувшей неделе Минпром региона проверил 263 торговых объекта, в том числе 20 предприятий общепита и 11 торговых центров в Нижегородском, Сормовском, Автозаводском, Приокском, Советском, Канавинском районах Нижнего Новгорода. Всего с начала 2021 года региональным Минпромом проверено 2 364 торговых объекта, проведено 928 профилактических бесед, составлен 61 протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, что ответственность за нарушение указа влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.