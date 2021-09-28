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Политика

Глеб Никитин провёл рабочую встречу с начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским

10 ноября 2021 16:43  [109] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 ноября провёл рабочую встречу с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским. Они обсудили сотрудничество региона и ГЖД, а также реализацию совместных проектов.

Глеб Никитин отметил, что Горьковская железная дорога играет большую роль в развитии экономики региона. Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей.

"Одно из основных направлений нашей совместной деятельности – улучшение транспортного обслуживания жителей. Нам уже удалось реализовать ряд успешных проектов, позволивших раскрыть потенциал железнодорожных перевозок в рамках Нижегородской агломерации, есть и новые планы", - отметил губернатор Нижегородской области.

По словам Никитина, президент России Владимир Путин ставит масштабные задачи по развитию инфраструктуры. Так, Нижегородская область является одним из пилотных регионов по внедрению решений, предполагающих строительство новых дорог и станций, обновление системы общественного транспорта.

Сергей Дорофеевский добавил, что ГЖД и правительству региона за годы сотрудничества удалось выстроить плодотворные партнёрские отношения. Благодаря этому, например, реализуется проект "Городская электричка", появляются новые туристические маршруты, планомерно проходит модернизация пассажирской инфраструктуры.

В частности, за 10 месяцев 2021 года в развитие железной дороги в границах Нижегородской области ОАО "РЖД" инвестировало 6,6 млрд рублей, с учётом затрат на приобретение нового подвижного состава.

"Уверен, вместе с командой правительства Нижегородской области мы продолжим развивать лучшие практики", - заключил начальник ГЖД.

Напомним, Сергей Дорофеевский назначен начальником Горьковской железной дороги в конце октября. Его предшественник Анатолий Лесун покинул пост с 25 сентября 2021 года. Это было связано с избранием его депутатом Государственной думы России по 129 одномандатному избирательному округу Нижегородской области.

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Теги:
ГЖД Глеб Никитин Железная дорога
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