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Общество

Юрий Шалабаев поздравил школьников-лучших знатоков Нижнего Новгорода

16 ноября 2021 14:13  [51] Общество
Юрий Шалабаев и победительница викторины Ульяна Кощеева

Юрий Шалабаев и победительница викторины Ульяна Кощеева

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев поздравил школьников Нижнего Новгорода, которые стали победителями исторической викторины "Знаешь город?". Всего в викторине, посвященной 800-летию города, приняли участие более 9 тысяч человек.

Напомним, викторина была организована в мае этого года департаментом образования администрации Нижнего Новгорода, совместно с Фондом "Земля Нижегородская" и IT-компанией LAD в рамках проекта "Я открываю Нижний Новгород". Вопросы викторины были посвящены истории Нижнего Новгорода со дня его основания и до настоящего времени. Например: "Назовите имена архитектора и заказчика торгового дома Рукавишникова, и почему оно так и не использовалось по назначению?" или "Какой музей расположен в настоящее время в Главном ярмарочном доме?".

Как рассказали мэрии, верно ответить на 30 вопросов об истории города смогли всего 10 школьников.

Юрий Шалабаев отметил, что в основном нижегородцы хорошо знают историю Нижнего Новгорода. Но, по большей части, широко известны самые значимые факты – ополчение Минина и Пожарского, деятельность Нижегородской Ярмарки, жизнь города в период Великой Отечественной войны и другие. А образовательные викторины позволяют глубже проникнуть в историю города. "Мы продолжим проводить такие конкурсы. Тем более они находят большой отклик у нижегородцев", - добавил мэр.

По словам победительницы викторины - ученицы гимназии № 13 Ульяны Кощеевой, она гордится тем, что родилась и живет в Нижнем Новгороде.

"Я люблю свой город, тут моя Родина. Он очень красивый, я обожаю гулять по нему со своими друзьями. И мне очень приятно, что меня сегодня отметили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Российское общество "Знание" запустило всероссийскую интеллектуальную викторину "Лига Знаний". Викторина будет проходить в течение года в формате командного квиз-чемпионата и завершится в сентябре 2022 года.

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