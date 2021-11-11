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Почти 800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки

22 ноября 2021 11:21  [134] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 800 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, последствия непрекращающегося снегопада в городе устраняли более 400 единиц спецтехники и более 850 дорожных рабочих.

Помимо этого, с улиц города было откачено 352 кубометра воды. Также было израсходовано 1024 тонны песко-соляной смеси, 272 тонны противогололедных материалов и 75 тонн реагента.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев, который проводил инспекцию районов в выходные, поставил перед ДУКами задачу увеличить количество дворников и техники для уборки придомовых территорий. "Проехал по всем районам города, посмотрел, как выполняются поручения. В целом ситуация нормальная, несмотря на сильные снегопады и перепады температуры воздуха, дороги чистые. Замечания есть, прежде всего, они касаются уборки дворовых территорий, находящихся в зоне ответственности ДУКов. Необходимо увеличить количество техники и дворников, чтобы дворы были чистыми. На недочеты в работе будем жестко реагировать", - сказал глава города.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка.

Также сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС" (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246).

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Теги:
Снег Юрий Шалабаев
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