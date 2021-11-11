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Нижегородцы могут узнать расположение резидентных зон на специальном сайте

29 ноября 2021 15:13  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы могут узнать расположение резидентных зон на специальном сайте. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, теперь на сайте parkovkinn.ru можно узнать расположение резидентных зон по своему месту жительства. Для этого нужно открыть карту города и ввести в строку поиска интересующий адрес.

Юрий Шалабаев заметил, что он сам проверил работу сервиса. "Сначала в поисковой строке нужно ввести название улицы и выбрать необходимый адрес из списка. На карте отобразится резидентная зона и парковки, которые относятся к зоне, в которой находится выбранный адрес, они подсвечиваются красным", - сказал он.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам. Концессия заключена на 12 лет, в течение которых в бюджет города в качестве платы будет поступать 56% от собираемой суммы. Предварительно, речь шла о более, чем 3 млрд рублей. 

На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 18 парковочных зон открытого типа. 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Парковка
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