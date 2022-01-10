Павел Солодкий: "Программа оборотного кредитования поможет бизнесу сохранить стабильность" Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Программа оборотного кредитования поможет бизнесу сохранить стабильность", - заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя антикризисные программы льготного кредитования МСП, которые дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

По его словам, программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям - не выше 13,5%. Общий объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

"Нижегородская область по уровню развития малого и среднего бизнеса опережает многие регионы страны. Введенная новая мера поддержки крайне необходима. Бизнес понимает, что ставка до 15% в нынешней ситуации - это хорошие условия, которые позволят поддержать многих предпринимателей. У кого-то на фоне происходящего появилась возможность развития, кто-то хочет заняться инновационной деятельностью, а для кого-то в условиях, когда прекратились поставки из зарубежных стран, актуально выстраивание новых логистических цепочек. Кому-то же нужна поддержка для выплаты зарплаты, поскольку эту ответственность с бизнеса никто не снимал. И в таких ситуациях госпрограмма оборотного кредитования поможет бизнесу сохранить стабильность", - рассказал Павел Солодкий.

Бизнес-омбудсмен отметил, что сейчас региональному бизнес-сообществу требуются разъяснения о том, как будут распределяться средства между предпринимателями.

"Очень важно, как эти деньги будут распределены между банками. Очень хочется, чтобы не забыли региональные банки: у нас это НБД-Банк, комбанк "Арзамас" и банк "Химик" в Дзержинске, где кредитуются субъекты малого бизнеса. Поэтому ждем разъяснений критериев распределения денег и надеемся, что средства на льготную программу будут доведены максимально быстро", - сказал Павел Солодкий.

Он подчеркнул, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области, в свою очередь, направил в федеральный центр свои предложения о поддержке малого и среднего бизнеса в сложившейся обстановке.

"Для предпринимателей очень важно, чтобы действия банков сейчас были максимально предсказуемыми: чтобы не отзывались ранее выданные кредиты, не взимались штрафы за досрочное погашение и в то же время чтобы банки не требовали этого досрочного погашения. Надеюсь, предложения бизнеса будут учтены Центробанком РФ", - сказал в заключение Павел Солодкий.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики.

"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования МСП. Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - отметил Глеб Никитин.