Александр Прудник: "Выборы в Кстовском округе прошли без эксцессов" Политика

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

Социолог Александр Прудник в интервью НИА "Нижний Новгород" прокомментировал итоги выборов состава совета депутатов Кстовского муниципального округа первого созыва.

По его словам, выборы были организованы на самом высоком уровне.

"Выборы прошли совершенно спокойно, без эксцессов. Это значит, что организация была на самом высоком уровне. По всем параметрам эти выборы соответствуют стандартам, которые сложились сейчас в нашем обществе. Теперь местное самоуправление сформировано, и еще один городской округ начнет полноценно функционировать. Структура местного самоуправления по всей нашей области выстраивается единообразно, и надеемся, что эта новая структура власти будет работать эффективно", - отметил Александр Прудник.

Напомним, в Кстовском районе 17 апреля завершились выборы совета депутатов муниципального округа первого созыва. В совет были избраны 33 депутата: 22 - от партии "Единая Россия", 5 - от КПРФ, 3 - от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", 2 - от ЛДПР и 1 самовыдвиженец.