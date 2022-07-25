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Бизнес

Больше половины пенсионеров открывает вклады и счета в ВТБ дистанционно

28 июля 2022 14:50  [75] Бизнес

Клиенты ВТБ старшего поколения в первом полугодии открывали онлайн 57% вкладов и накопительных счетов. В прошлом году этот показатель достигал всего 40%. При этом доля пенсионеров старше 70 лет, использующих дистанционные каналы для открытия вкладов, за год выросла вдвое.

По итогам первого полугодия клиенты старше 55 лет открыли в ВТБ Онлайн свыше 2 млн вкладов и накопительных счетов, причем уже 57% из них было открыто онлайн – их доля на 17 п.п. превышает результат января-июня прошлого года. В июле этого года доля увеличилась до 65%.

Наиболее быстрыми темпами растет доля открываемых онлайн накопительных счетов: клиенты старшего поколения в первом полугодии оформили в дистанционных каналах 71% таких продуктов против 40% в январе-июне прошлого года. Причем среди пенсионеров старше 70 лет эта доля за год выросла в 2,5 раза – с 22% до 54%.

В целом по сберегательным продуктам эта категория клиентов также увеличили онлайн-активность: доля открытых пожилыми людьми вкладов и накопительных счетов в ВТБ Онлайн выросла с 26% до 38%. В июле этот показатель достиг 54%, то есть уже более половины депозитов и счетов клиенты старше 70 лет оформляют в дистанционных каналах.

"Сегодня уже 80% клиентов ВТБ открывает сберегательные продукты в дистанционных каналах. И их число постоянно растет, в том числе и среди клиентов пенсионного возраста – уже более половины из них размещают средства онлайн. Этому способствует как повышение финансовой грамотности населения, так и развитие дистанционных каналов. Сегодня наш интернет-банк максимально приближен по функционалу к мобильному приложению, прост и понятен для всех сегментов. При этом мы в рамках стратегии семейного капитала предлагаем пенсионерам не только возможность открыть депозит буквально в несколько кликов, но и дополнительные меры поддержки: например, при первом зачислении пенсии на карту ВТБ клиент получает единовременную финансовую помощь от банка, повышенный процент на остаток по карте и бесплатную страховку карт и счетов от мошенников", - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ
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