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Общество

Мэрия Нижнего Новгороде ищет 34 владельцев изымаемых под строительство метро гаражей

18 августа 2022 16:08  [59] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэрия Нижнего Новгороде ищет 34 владельцев изымаемых под строительство метро гаражей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгороде ищет владельцев гаражей в ГСК "Автолюбитель" для заключения с ними соглашения о возмездном изъятии объектов недвижимости.

Снос гаражей в районе строительства станции метро "Сенная" начнется в ближайшее время.

Владельцев объектов на этой территории просят позвонить в КУГИ или обратиться с помощью Telegram-бота "Метро НН".

Ранее сообщалось, что территорию строительной площадки станции метро "Сенная" расширят.

Напомним, что при строительстве станции метро "Сенная" будут снесены более 130 гаражей и 40 построек. Их владельцы получат компенсации по рыночной цене. На эти цели выделено более 530 млн рублей.

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Теги:
Метро Строительство
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