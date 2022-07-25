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Общество

Территорию строительной площадки станции метро "Сенная" расширят

01 августа 2022 11:09  [42] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Огражденную территорию строительной площадки станции метро "Сенная" расширят. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, забор охватит не только территорию от площади Сенной до бывшей автостанции, но также участок от улицы Белинского до Сеченова и от улицы Родионова до Тургенева. 

На данном участке будет размещена техника и стройматериала для продления метрополитена.

Ранее сообщалось, что новые ограждения установили на стройплощадке станции метро "Сенная". Также на время строительных работ у площади Сенной появится объездная дорога.

При строительстве станции метро "Сенная" будут снесены более 130 гаражей и 40 построек. Их владельцы получат компенсации по рыночной цене. На эти цели выделено более 530 млн рублей.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

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Теги:
Метро Строительство
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