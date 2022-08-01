Новые светофоры установили на проспекте Гагарина на перекрестках с улицами Артельной и 40 лет Октября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые светофоры установили на проспекте Гагарина на перекрестках с улицами Артельной и 40 лет Октября. Об этом сообщили в МКУ "ЦОДД".

Согласно информации, на данных участках устаревшее оборудование заменено на более современное, а дублирующие светофоры установлены на консолях над проезжей частью. Также были заменены дорожные знаки.

Как рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на перекрестке с улицей 40 лет Октября также был перенесен пешеходный переход через пр.Гагарина на сторону, расположенную ближе к пл.Лядова: это позволит увеличить количество транспорта, проезжающего по проспекту в направлении микрорайона Щербинки за одну фазу светофора. Также увеличилось время проезда перекрестка для трамваев.

Кроме того, в районе ул.Артельной на пр.Гагарина добавлены светофоры, регулирующие выезд автомобилей на проспект с ул.Маршала Баграмяна. Теперь жители ЖК смогут поворачивать не только направо в сторону Щербинок, но и налево - в сторону пл.Лядова. Для избежания аварийных ситуаций на светофор добавлена дополнительная секция, регулирующая движение транспорта с проспекта в сторону ул.Артельной.

По прогнозам специалистов, модернизация светофоров позволит уменьшить количество заторов и снизить количество аварий на данных участках.

Ранее сообщалось, что интеллектуальную транспортную систему введут в Нижегородской области. На эти цели направлено более 300 млн рублей.

Также напомним, что более 700 дорожных знаков установят в Нижнем Новгороде в 2022 году.